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Кредитные карты Энергобанк

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2 кредитные карты

Мир «Социальная» — Энергобанк
Овердрафт доступный
Мир
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 17% до 30 000 не требуется
Mastercard Gold — Энергобанк
Повышенный кешбэк Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24% до 300 000 до 50 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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