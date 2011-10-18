Кредитные карты Газэнергобанка - удобные платежные инструменты, не предполагающие использования физическим лицом собственных средств. Такие продукты отличаются по размеру процентной ставки, продолжительности льготного периода, установленному денежному лимиту, валюте, способу подтверждения дохода, наличию кэшбэка и некоторым другим критериям.

Если вы планируете получить пластик этого банка, воспользуйтесь нашим сервисом. Здесь вы можете ознакомиться со всеми возможными вариантами, предлагаемыми экономической компанией, и подать заявку на получение доступа к любому из них.

Оформление

Выбрав оптимальный для себя вариант, нажмите на кнопку «Оформить карту». Система предложит заполнить развернутую интернет-анкету. Нужно будет указать:

ФИО, возраст, пол;

место регистрации;

данные паспорта гражданина РФ;

требуемую сумму;

телефон, адрес электронной почты.

Когда ответы на все вопросы будут даны, подтвердите свое согласие на обработку онлайн-формы специалистом банка. В течение суток он свяжется с вами, чтобы оговорить условия предстоящего сотрудничества, дать дополнительную информацию по заявленному продукту.