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Кредитные карты Форштадт

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6 кредитных карт

Visa Classic — Форштадт
Альтернатива
Visa Classic , Мир
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23% до 600 000 справка 2-НДФЛ
Visa Gold — Форштадт
Альтернатива Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23% до 600 000 справка 2-НДФЛ
Мир — Форштадт
Классика
Visa Classic , Мир
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 25% до 600 000 до 55 дней справка 2-НДФЛ
Visa Gold — Форштадт
Классика Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 25% до 600 000 до 55 дней справка 2-НДФЛ
Мир — Форштадт
На всякий случай
Visa Classic , Мир
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 27% до 50 000 до 55 дней не требуется
Visa Gold — Форштадт
На всякий случай Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 27% до 50 000 до 55 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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