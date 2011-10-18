Перед заказом кредитной карты в Банк нужно изучить действующие предложения с учетом:

льготного периода, во время которого плата за пользование заемными средствами не снимается;

величины процентной ставки;

максимальной суммы, доступной к выдаче (больше установленного лимита получить нельзя, нижняя граница зависит от платежеспособности потребителя);

предлагаемых вариантов кэшбэка;

стоимости выпуска, годового обслуживания.

Такой подход позволит грамотно оценить имеющиеся варианты и подобрать наиболее выгодный из них для себя. Всю эту информацию вы можете найти на нашем сайте. Проект Банки.ру напрямую сотрудничает с экономической компанией, поэтому наши пользователи одними из первых узнают о перспективных финансовых предложениях.

Где оформить пластик

На сайте имеется интуитивно понятная система поиска. Она позволяет быстро отыскать описания и сопоставить разные виды карт. Пользуясь ее возможностями, вы сможете подобрать доступный тариф, стильный дизайн, сразу подать онлайн-заявку на изготовление.

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