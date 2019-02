Справка Banki.ru

Кредитная организация была образована в июне 1994 года в форме товарищества с ограниченной ответственностью. После смены владельцев в 2001 году банк начал массированное проникновение в регионы (в течение ряда лет было приобретено несколько небольших региональных банков, позже проданных). В августе 2009 года был преобразован в открытое акционерное общество, в августе 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО. В сентябре 2005 года фининститут вошел в систему страхования вкладов физических лиц.

Долгое время специализацией банка являлось обслуживание ряда энергетических компаний и пула подрядно-строительных организаций, работающих в сфере энергетики, включая компании, подконтрольные владельцам банка. Другое направление развития — различные виды розничного кредитования.

Бенефициарами банка являются председатель совета директоров Артем Биков (49,75%), Алексей Бобров (15,00%), Сергей Чепкасов (8,64%), Татьяна Черных (7,61%), Елена Белоусова (4,54%), Татьяна Мартынова (4,32%), Евгений Иванов, Алексей Бажанов (по 4,11%), член совета директоров Александр Белоконев (1,67%). Ключевым владельцем, оказывающим значительное влияние на деятельность кредитной организации, на протяжении долгого времени является председатель совета директоров банка Артем Биков, который ранее занимал ряд высокопоставленных государственных должностей. В настоящее время занимает пост председателя совета директоров АО «Интертехэлектро».

Региональная сеть банка насчитывает шесть филиалов (Тюмень, Сургут, Оренбург, Барнаул, Курган, Екатеринбург), 20 дополнительных офисов, три операционные кассы вне кассового узла и два операционных офиса. С 2016 по 2018 год банк закрыл пять филиалов (Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск, Кемерово и Нижний Новгород), а также ряд офисов. Собственная сеть банкоматов насчитывает порядка 110 устройств. Списочная численность сотрудников на 1 января 2018 года составила 807 человек (годом ранее 2017—852 человека).

Несмотря на наименование банка, кредитование агропромышленного комплекса не является приоритетным направлением его деятельности. Его ключевыми партнерами выступают энергетические компании и строительно-подрядные организации, в том числе бывшего РАО ЕЭС. В числе клиентов банка АО «Тюменьэнерго», ПАО «Пермэнергосбыт», ЗАО «Сибур-Петрокон», ЗАО «Торговая компания «Оптгалант», ОАО «Тюменский расчетно-информационный центр», АО «Тюменьэнерго», АО «Энергосбытовая компания «Восток», АО «Энерго-Газ-Ноябрьск», АО «Ямалкоммунэнерго» и др.

Бизнес кредитной организации ориентирован также и на розницу. Частным клиентам банк предлагает кредитование (потребительское, автокредиты), банковские карты (Visa, MasterCard, «Мир»), линейку вкладов, монеты из драгметаллов, валютные операции, денежные переводы, интернет-банкинг.

Корпоративным клиентам доступны РКО, кредитование, банковские гарантии, размещение средств на депозиты, депозитарное обслуживание, валютный контроль, корпоративные банковские карты, инкассация, интернет-банкинг и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 0,6% (или 125,4 млн рублей), составив 22,4 млрд рублей на 01.07.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 61% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 55,7% до 61%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,3 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 17,2% до 11,4%, при этом их номинальный объем сократился на 1,3 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах увеличилась c 11,3% до 12%, при этом их номинальный объем увеличился на 152,7 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 2,8 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 8,2% (или 248,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 12,4% и 87,6% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 17,29% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 36% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 74,6% и 25,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 35,7% до 36%, при этом их номинальный объем увеличился на 110,7 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 17,5% до 12,6%, при этом их номинальный объем сократился на 1,1 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 19,7% до 30,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,4 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8,1% до 6,2%, при этом их номинальный объем сократился на 412,7 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 11,3% до 11,2%, при этом их номинальный объем сократился на 14,1 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 7,7% до 3,5%, при этом их номинальный объем сократился на 927,6 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 8,1 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 110,7 млн рублей (или 1,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 80,4%. Согласно отчетности по РСБУ за первое полугодие 2018 года, основной объем кредитов выдан компаниям, осуществляющим деятельность в следующих областях экономики: оптовая и розничная торговля (29,8%) производство и распределение электроэнергии, газа и воды (24,6%), обрабатывающие производства (11,2%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 62,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 5,8% до 5,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 12,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 13,7 млрд рублей (170,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 6,8 млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 5,7 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 91,6 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 197,3 млн рублей.

Совет директоров: Артем Биков (председатель), Василий Корнев, Владимир Бабяк, Станислав Карапетян, Александр Белоконев.

Правление: Василий Корнев (председатель), Светлана Иванова, Ирина Довдиенко, Светлана Хмелева (главный бухгалтер).

