Вход

Дебетовые карты в Агропромкредите

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Агропромкредите. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

8 дебетовых карт

Мир — Агропромкредит
Дебетовая Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет нет
Мир Классическая — Агропромкредит
Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
Visa Classic — Агропромкредит
Мультивалютная
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 1% 800 нет нет
Visa Gold — Агропромкредит
Мультивалютная Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 1% 4 000 нет нет
Visa Electron «Подарочная карта» — Агропромкредит
Подарок
Visa Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 1% 200 нет нет
доллар США 0,5% 7 нет нет
евро 0,5% 7 нет нет
Мир Премиальная — Агропромкредит
Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
Visa Classic — Агропромкредит
Универсальная+
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6,25% 600 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
евро нет 20 нет нет
Visa Gold — Агропромкредит
Универсальная+ Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6,25% 3 000 нет нет
доллар США нет 100 нет нет
евро нет 100 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
8 412

Похожие продукты других банков: Транскапиталбанк, ББР Банк, НС Банк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Кредитные карты, Потребительские кредиты, Ипотека