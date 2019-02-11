Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 150 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 70 000 руб. в сутки, 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 39 руб. в месяц;

оплата услуг ЖКХ, ТВ, Интернета и др. платежей;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

невысокая плата за СМС-информирование;

возраст клиента - от 14 лет Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 11.02.2019 12:01 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.