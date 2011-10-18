

Благодаря доступности и обеспечиваемому уровню комфорта, дебетовые карты прочно заняли свое место в жизни большинства клиентов банка «Кузнецкий». Пользоваться ими могут все — молодые люди, получающее образование, работающее население, пенсионеры. Выпуск и годовое обслуживание пластика стоят недорого, а условия, предлагаемые банком, очень привлекательные.

Ознакомиться с преимуществами разных тарифов и подобрать лучшее для себя решение, учитывая предлагаемые бонусы и кешбэки, вы можете на нашем сайте. Портал Banki.ru является партнером финансовой организации и предоставляет удаленный доступ ко всем ее продуктам.

Особенности карт

Среди главных достоинств дебетовок этого банка:

• быстрое изготовление, возможность подать заявку на выпуск через интернет;

• стильный дизайн;

• конвертация валют;

• низкая стоимость обслуживания;

• возможность оплаты товаров через интернет, снятия наличных в банкомате;

• открытие доступа к различным вариантам кешбэков, начисление процентов на остаток.

Дебетовка снижает риск утраты и кражи денег. Если пользователь не знает, где ее оставил, то сразу может позвонить по горячей линии и произвести блокировку. Тогда воспользоваться его средствами никто не сможет.

Чтобы подать онлайн-заявку на изготовление с нашего сайта, заполните анкету и дождитесь, пока менеджер свяжется с вами. Забрать изделие вы сможете в ближайшем к вам филиале.