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Авангард, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Расчетная Platinum

MasterCard Platinum — Авангард
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Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 5 000 ₽
  • бонусная программа
  • MasterCard Platinum — Авангард
  • Visa Platinum — Авангард
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Platinum
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay/ Google Pay
Бонусы
  • для путешествий

начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты полной стоимости авиа- и ж/д билетов, забронированных на сайте avangard.ru:

  • 1 миля за каждые потраченные 50 руб.
Выпуск и обслуживание
5 000 ₽

со 2-го года: 0- 5 000 руб.

  • комиссия не взимается при среднемесячном обороте за 12 месяцев свыше 30 000 руб.
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% до 300 000 руб. в месяц;
  • 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
  • 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
  • 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
  • 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
  • 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% до 300 000 руб. в месяц;
  • 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
  • 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
  • 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
  • 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
  • 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;
  • 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
  • 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
  • 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
  • 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
  • 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;
  • 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
  • 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
  • 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
  • 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
  • 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 7 000 долл. в день, покупки через Интернет: до 2 000 долл. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
  • комиссия за трансграничные операции - 0,75% от суммы;
  • карта IAPA - 3 000 руб.;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
  • карта Priority Pass - бесплатно;
  • страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
  • программы "защита покупок", "продление гарантии" по карте Visa - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможно бесплатное обслуживание карты со 2-го года;
  • начисление бонусных миль за покупки по карте
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты в долларах США или евро
Дата актуализации
04.02.2019 13:58
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Расчетная Platinum» в 83 городах России
37 313
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
Адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
Сайт
www.avangard.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 68
Банкоматы 46
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Телефоны
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