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Дебетовые карты в банке «Мегаполис»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Мегаполис». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 600 нет нет
доллар США нет 40 нет нет
евро нет 35 нет нет
Standart
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 нет нет
доллар США нет 7 нет нет
евро нет 6 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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