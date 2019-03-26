Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Cash Back от 5 до 15% 5% за покупки в категориях "Зоотовары", "Транспорт";

10% от суммы в категориях "Цветы", "Химчистки";

15% от суммы покупок в категории "Музеи";

макс. 2 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 2,5% годовых - при наличии среднемесячного остатка на счете в размере от 5 000 руб. до 50 000 руб.; 6% годовых - при среднемесячном остатке от 50 000 руб. до 100 000 руб. (при остатке более 100 000 руб. проценты начисляются только на сумму 100 000 руб.) от 2,5% до 6% Выпуск и обслуживание 0 - 1 080 ₽ по 90 руб. в месяц, плата не взимается при обороте по карте на сумму не менее 25 000 руб. за прошедший месяц или при среднемесячном остатке на счете карты за прошедший месяц не менее 50 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 50 000 руб.;

1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;

2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 50 000 руб.;

1% мин. 100 руб. - при снятии от 50 000 руб. до 100 000 руб.;

2% мин. 100 руб. - при снятии свыше 100 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование: пакет "Базовый" - бесплатно, пакет "Оптимальный" - 59 руб. (эквивалент) ежемесячно;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность бесплатного обслуживания;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»;

карта участвует в Банковской Программе Привилегий Дата актуализации 26.03.2019 17:29 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.