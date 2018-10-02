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Дебетовые карты в ББР Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в ББР Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

7 дебетовых карт

Visa Classic «Moment card» — ББР Банк
Moment card
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 1% 800 - 1 160 есть
  • для путешествий
  • благотворительность
Mastercard Gold «Moment gold» — ББР Банк
Moment gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 1,5% 1 800 - 2 400 есть
  • для путешествий
  • благотворительность
доллар США 1,2% 30 - 40 есть
  • для путешествий
  • благотворительность
евро 0,7% 25 - 33 есть
  • для путешествий
  • благотворительность
Visa Classic — ББР Банк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 1% 1 000 - 1 360 есть
  • для путешествий
  • благотворительность
доллар США 0,7% 16 - 22 есть
  • для путешествий
  • благотворительность
евро 0,4% 14 - 19 есть
  • для путешествий
  • благотворительность
Visa Gold — ББР Банк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 1,5% 2 800 - 3 400 есть
  • для путешествий
  • благотворительность
доллар США 1,2% 45 - 55 есть
  • для путешествий
  • благотворительность
евро 0,7% 35 - 43 есть
  • для путешествий
  • благотворительность
Мир Классическая — ББР Банк
Дебетовая Unembossed
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 1% 0 - 360 есть
  • для путешествий
  • благотворительность
MasterCard Standard «Доходная карта» — ББР Банк
Доходная
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 2,5% 0 - 900 нет нет
Доходная Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 3% 0 - 2 700 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах ББР Банка

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