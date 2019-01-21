Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Бонусы другое 1,15 баллов за каждые 100 руб., потраченные на совершение покупок по карте на общую сумму не менее 15 000 руб. в месяц; цена одного балла определяется банком и доводится до клиентов

программа действует для рублевых карт Начисление процентов на остаток средств на счете 4% годовых - от 30 000 до 150 000 руб.; 6% годовых - свыше 150 000 руб.; проценты не начисляются при остатке до 30 000 руб. от 4% до 6% Выпуск и обслуживание 3 500 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год Выпуск и обслуживание 53 $ 3 500 руб. (эквивалент) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год Выпуск и обслуживание 46 € 3 500 руб. (эквивалент) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в неделю Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: 3 000 долл. в неделю Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: 3 000 евро в неделю Дополнительная информация карты выпускаются с подключенным пакетом "Тройная выгода";

конвертация - по курсу банка+1%;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы (для рублевых карт);

невысокая стоимость обслуживания;

бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах / ПВН сторонних банков;

начисление процентов на остаток средств на картсчете для карт в рублях Дата актуализации 21.01.2019 15:35 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.