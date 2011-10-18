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Вклады банка «Акцепт»

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Акцепт» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

8 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,1% 5 000 733 дня
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,8% 200 550 дней
Евро 0,1% 200 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,85% 200 550 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,6% 200 550 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,25% 10 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,5% 170 367 дней
Евро 0,1% 160 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 300 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,2% 10 000 367 дней
Евро 0,1% 200 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,6% 5 000 550 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,6% 200 550 дней
Евро 0,1% 200 181 день
Швейцарский франк 0,01% 200 181 день
Фунт стерлингов 0,01% 200 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,35% 5 000 550 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,5% 200 550 дней
Евро 0,1% 200 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,6% 30 000 733 дня
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 3% 500 733 дня
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады банка «Акцепт»

Вклады банка «Акцепт» — отличный выбор, удовлетворяющий потребностям самой взыскательной аудитории. Проценты по вкладам банка «Акцепт» не разочаруют вас! Срочный вклад — это не только надежное средство хранения, но и средство приумножения накоплений, т. к. процентные ставки зачастую превышают инфляцию. В продуктовых линейках российских банков представлены вклады для физических лиц на любой вкус: с капитализацией и без, с возможностью пополнения и частичного снятия, с различной периодичностью выплаты процентов. Сервис Банки.ру поможет вам найти депозиты с высокими процентными ставками, подобрать продукты с выгодными условиями досрочного расторжения или с возможностью частичного снятия и т. д. Заключить договор об открытии вклада можно в отделении банка, а ряд кредитных организаций предоставляют возможность подачи заявки онлайн с последующим выездом банковского специалиста для оформления документов.

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