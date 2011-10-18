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Вклады Камского Коммерческого Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Камского Коммерческого Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

10 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,1% 100 93 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 500 000 1000 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4% 1 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,75% 500 000 1000 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 10 000 186 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,75% 500 000 1100 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Евро 0,1% 100 186 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 3% 5 5 лет
  • выплата процентов ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 1% 5 1100 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Китайский юань 0,3% 100 186 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Камского Коммерческого Банка

Вклады Камского Коммерческого Банка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Камского Коммерческого Банка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.

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