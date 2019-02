Справка Banki.ru

Камский коммерческий банк был образован в конце 1990 года в Набережных Челнах на паевой основе. Инициатором создания банка выступила строительная компания «Камгэсэнергострой», немалую роль при этом сыграл ее генеральный директор Виктор Ельцов. За первый год существования банка его клиентскую базу составили 200 предприятий и организаций, преимущественно из строительного сектора. Первоначально банк работал только в Набережных Челнах, однако уже в декабре 1992 года был открыт первый филиал в Елабуге, а через три года банк приступил к работе в Нижнекамске. В декабре 1997 года банк вышел на финансовый рынок столицы Татарстана Казани. В октябре 2004 года кредитная организация вошла в систему страхования вкладов.

На текущий момент основными акционерами банка являются Зуфар Гараев (39,99%), член совета директоров Рустем Миргалимов (31,11%), член совета директоров и член правления Рамиль Курамшин (21,3%), председатель совета директоров Фарит Салимгареев (6,86%). На миноритарных акционеров приходится менее 1% акций. Рамиль Курамшин является также управляющим казанского филиала.

Головной офис банка расположен в Набережных Челнах. Сеть продаж представлена 16 дополнительными офисами и тремя операционными офисами. Банк присутствует в четырех российских регионах (в республиках Татарстан и Марий Эл, Удмуртии, а также в Димитровграде). Среднесписочная численность персонала банка на январь 2018 года составляла 210 человек. Сеть банкоматов насчитывает порядка 20 устройств.

Банк обслуживает порядка 4 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и более 70 тыс. физических лиц. В число корпоративных клиентов банка в различные периоды входили ООО «Компраркаса-Т», ОАО «Камгэсэнергострой», ООО «СтроМТех», НГДУ «Джалильнефть», ООО «ЕлАЗ-СИТ», ОАО «Аэропорт «Бегишево», компания «Кабель-Сервис», ООО «БауТраст-Комплект», ОАО «Зарница», Ликвидационная комиссия ОАО «Бугульминское пассажирское автотранспортное предприятие», ОАО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод», ОАО «Нижнекамский Татагропромпроект» и др.

Физическим лицам Камкомбанк предлагает рублевые и валютные вклады, ипотечные, авто- и потребительские кредиты, кредитные карты, банковские карты систем «Мир» и MasterCard, денежные переводы без открытия счета (по системам «Золотая Корона», Western Union и Contact), обслуживание в интернет-банке Faktura.ru, сейфовые ячейки, валютно-обменные операции, памятные монеты из драгметаллов, операции с ценными бумагами, брокерское обслуживание.

Корпоративным клиентам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, широкую линейку кредитных программ, корпоративные банковские карты, зарплатные проекты, размещение средств в депозиты и векселя банка, банковские гарантии, обслуживание внешнеэкономической деятельности и валютный контроль, дистанционное обслуживание. В числе приоритетных направлений деятельности банк рассматривает кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ). В рамках данного направления банк является участником госпрограммы и сотрудничает с ОАО «МСП Банк», а также участвует в программах Инвестиционно-венчурного фонда и Гарантийного фонда Республики Татарстан. Кредитная организация является участником федеральной программы ипотечного жилищного кредитования по стандартам АИЖК. Ипотечные кредиты формируют значительную часть розничного портфеля банка.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 2,1% (или 114 млн рублей), составив 5,2 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 49,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 50,4% до 49,9%, при этом их номинальный объем сократился на 83,7 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах не изменилась (25,3%), при этом их номинальный объем сократился на 31,2 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 0,6% до 1,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 56,2 млн рублей;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах не изменилась (1,1%), их номинальный объем остается на прежнем уровне.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 822,1 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,2% (или 2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 15,7% и 84,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 17,44% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 62,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 86,9% и 13,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 65,1% до 62,4%, при этом их номинальный объем сократился на 216,4 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 2,9% до 4,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 62,1 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 17,8% до 20,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 117,6 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 7,1% до 5,8%, при этом их номинальный объем сократился на 76,4 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 5,8% до 6%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,4 млн рублей;

• доля прочих активов не изменилась (1,3%), при этом их номинальный объем сократился на 2,3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3,3 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 216,4 млн рублей (или 6,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 64,3%. По состоянию на январь 2018 года корпоративный кредитный портфель был представлен преимущественно отраслями торговли (34,1%) и сельского хозяйства (23,9%). Наибольший объем выданных физическим лицам кредитов приходится на ипотечное кредитование (80,4%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 94,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 1,6% до 2,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 11,7%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 6,4 млрд рублей (195,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 1,1 млрд рублей, из которых 883,5 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.03.2018 составляет 87,3 млн рублей и полностью сформирован кредитами ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 45,3 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 26,8 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 4,8 млн рублей.

Наблюдательный совет: Фарит Салимгареев (председатель), Розалия Габдуллина, Зульфат Гараев, Евгений Катаев, Рамиль Курамшин, Рустем Миргалимов, Александр Бабаев, Светлана Кольцова.

Правление: Розалия Габдуллина (председатель), Зульфия Габдрахманова, Рамиль Курамшин, Эльвира Хабибуллина, Елена Беликова.

