Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Уральского Банка Реконструкции и Развития можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,38%
|50 000
|1500 дней
|
|Доллар США
|0,44%
|300
|1500 дней
|Евро
|0,12%
|300
|1500 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,64%
|50 000
|1500 дней
|
|Доллар США
|0,57%
|300
|1500 дней
|Евро
|0,25%
|300
|1500 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,2%
|50 000
|210 дней
|
|Доллар США
|0,25%
|300
|210 дней
|Евро
|0,1%
|300
|210 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,2%
|50 000
|210 дней
|
|Доллар США
|0,75%
|300
|210 дней
|Евро
|0,6%
|300
|210 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,75%
|50 000
|210 дней
|
|Доллар США
|0,25%
|300
|210 дней
|Евро
|0,1%
|300
|210 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,6%
|50 000
|390 дней
|
|Доллар США
|2,7%
|300
|390 дней
|Евро
|0,5%
|300
|390 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,6%
|50 000
|390 дней
|
|Доллар США
|3,2%
|300
|390 дней
|Евро
|1%
|300
|390 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,88%
|50 000
|540 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,6%
|50 000
|540 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,5%
|10 000
|210 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|10 000
|210 дней
|
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Вклады Уральского Банка Реконструкции и Развития помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Уральского Банка Реконструкции и Развития вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 700 тыс. рублей в одном банке.