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Вклады Тольяттихимбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Тольяттихимбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

10 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 10 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 10 000 91 день
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 30 000 1 год
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 30 000 1 год
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,3% 500 1 год
Фунт стерлингов 1% 500 1 год
Евро 1% 500 1 год
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 100 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,3% 1 700 367 дней
Евро 1% 1 400 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 30 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 10 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,7% 50 000 2 года
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 2,3% 300 1 год
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
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Фунт стерлингов 1,2% 1 000 2 года
Евро 1,2% 1 000 2 года
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,75% 25 000 000 2 года
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Тольяттихимбанка

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Тольяттихимбанке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Тольяттихимбанке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!