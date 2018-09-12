Справка Banki.ru

Тольяттихимбанк учрежден в сентябре 1993 года при участии АО «Тольяттиазот» (вскоре после приватизации данного завода), а также ряда предприятий химической промышленности города Тольятти. С 2000 года работал в форме закрытого акционерного общества. С сентября 2004 года является участником системы страхования вкладов.

Единственным акционером банка является Сергей Махлай (100% акций), сын известного бизнесмена, бывшего основного владельца предприятия «Тольяттиазот»* Владимира Махлая. Сергею ранее также принадлежало 74% акций АКБ «Банк развития технологий и сбережений» (РТС-Банк). С марта 2011 года по май 2017 года Сергей Махлай также являлся председателем совета директоров ОАО «Тольяттиазот».

Головной офис банка расположен в Тольятти, сеть обслуживания включает в себя четыре дополнительных отделения и чуть менее 50 банкоматов и терминалов. Списочная численность персонала на 1 января 2018 года составляла 172 сотрудника.

По состоянию на 1 января 2018 года банк обслуживал свыше 2 тыс. юридических лиц. Основными заемщиками кредитной организации выступают обрабатывающие производства (47,2% от совокупного кредитного портфеля на 1 января 2018 года) и предприятия оптовой и розничной торговли (27,2%). В пояснительной информации к отчетности за 2018 год (по РСБУ) банк называл своими крупнейшими клиентами такие предприятия, как ПАО «Тольяттиазот», АО «АвтоВАЗ», ОАО «Куйбышевазот», ОАО «Лада-Спецоборудование», ОАО «Волгоцеммаш», ООО «Томет», ОАО «Трансаммиак», ОАО «Азотреммаш», ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти», ОАО «Самара-Лада», ООО «Интеркон», ООО «Викинги», ООО «Новел Групп», ООО «ДИА Тревел» и др.

В целом услуги банка для юрлиц включают в себя РКО, инкассацию, обслуживание через интернет-банк, кредитование, зарплатные проекты (ОАО «Тольяттиазот», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «Азотреммаш», ОАО «Волгоцеммаш», МП «Тольяттинское троллейбусное управление» и др.), операции на фондовом рынке и др.

В 2017 году количество обслуживаемых банком счетов физических лиц превышало 22,7 тысячи клиентов. Частным лицам банк предлагает вклады, проведение денежных переводов, кредиты, банковские карты (Visa), валютно-обменные операции, аренду сейфов, реализацию инвестиционных монет из драгоценных металлов.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 4,8% (или 845,1 млн рублей), составив 18,3 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема портфеля ценных бумаг и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается повышенной зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 34,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах не изменилась (5,8%), при этом их номинальный объем увеличился на 43,1 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 31,3% до 34,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 922,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 3,5 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,8% (или 26,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 19,3% и 80,7% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 29,3% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 48,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 70,2% и 29,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 53,2% до 48,1%, при этом их номинальный объем сократился на 488,9 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 12,7% до 25,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,5 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 16,5% до 1,6%, при этом их номинальный объем сократился на 2,6 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 12,2% до 22,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 2 млрд рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов сократилась c 5% до 1,8%, при этом их номинальный объем сократился на 545,3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 8,8 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 488,9 млн рублей (или 5,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 86,7%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 79,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 0,9% до 1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю многократно превышает величину просроченной задолженности — 78,2%, что косвенно может свидетельствовать об неудовлетворительной оценке финансового положения значительной части заемщиков банка. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 7,5 млрд рублей (85,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 291,9 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 95,6 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 402,1 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 58,3 млн рублей.

Наблюдательный совет: Александр Макаров (председатель), Андрей Махлай, Сергей Щеглов, Александр Попов, Денис Войлоков.

Правление: Александр Попов (председатель), Сергей Попов, Игорь Хорошев, Сергей Попов, Андрей Дроботов.

* ПАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) является одним из крупнейших предприятий химической промышленности России, входит в тройку основных производителей аммиака в стране и в десятку мировых лидеров. Производит до 3 млн тонн аммиака ежегодно. Мощности ТоАЗ позволяют обеспечить около 20% спроса на российском рынке и 11% объема мирового экспорта аммиака. Численность работников предприятия превышает 5 тыс. человек. В состав предприятия с 1996 года входит «Азотреммаш». ОАО «Азотреммаш» является единственным в России многопрофильным предприятием по изготовлению запасных частей к оборудованию импортных крупнотоннажных агрегатов, выпускающих минеральные удобрения, и к оборудованию предприятий нефтехимии, нефтепереработки и энергетики. По итогам 2017 года выручка ПАО «Тольяттиазот» составила 42,2 млрд рублей, чистая прибыль — 842,8 млн рублей, величина чистых активов — 68,2 млрд рублей.

До мая 2017 года совет директоров ПАО «Тольяттиазот» возглавлял Сергей Махлай. Журнал Forbes в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2017» оценивал состояние Сергея Махлая в 0,7 млрд долларов США (163-е место).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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