Небанковская кредитная организация «Мобильная Карта» показала самую высокую рентабельность активов среди российских кредитных организаций за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021-го — 85,4%, свидетельствуют данные рейтинга , составленного агентством «РИА Рейтинг». В рейтинге представлены данные 200 крупнейших кредитных организаций по объему активов.

Рентабельность активов банковского сектора выросла за последние 12 месяцев и стала лучшей с конца 2011 года. По подсчетам аналитиков, основанным на прибыли до налогообложения и валовых активах, на 1 октября показатель составил 2,46%. Рентабельность капитала на эту же дату равнялась 24,6% — это максимальное значение за все время наблюдения.

В обзоре отмечается, что НКО «Мобильная Карта» за последние 13 кварталов становилась лидером по рентабельности активов девять раз.

Второе и третье места занимают Киви Банк и Тольяттихимбанк с рентабельностью активов 24,9% и 19,9% соответственно. Также высокую рентабельность продемонстрировали НКО «ЮМани» (14,5%) и РНКО «Платежный Центр» (12,7%). Лидеры по рентабельности, за исключением Тольяттихимбанка, имеют особую бизнес-модель, которая предполагает обслуживание электронных платежных систем, обращают внимание составители рейтинга.

Худший результат на отчетную дату продемонстрировал МСП Банк с отрицательной рентабельностью активов — минус 4,6%. У РГС Банка (второе место с конца) рентабельность активов составила минус 3,1%, у Эс-Би-Ай Банка — минус 2,2%, у Сити Инвест Банка — минус 1,5%.

СберБанк по состоянию на 1 октября 2021 года характеризовался рентабельностью активов на уровне 4,1% (19-е место), что является лучшим результатом в топ-10 по размеру активов. Результат ВТБ — 1,4% (124-е место). Рентабельность активов «Сбера» выросла относительно его результата на 1 октября 2020 года на 1,1 процентного пункта, ВТБ — на 0,5 п. п. Эти банки занимают первое и второе места по доналоговой прибыли на скользящем 12-месячном отрезке (третье — Газпромбанк).

В числе прочего сообщается, что среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банков с контрольным иностранным участием) частные банки характеризовались наибольшей рентабельностью активов в III квартале 2021 года: 2,603% против 2,601% у госбанков и 2,09% у банков с иностранным участием. Частные банки лидируют в квартальных рейтингах по рентабельности с I квартала 2020 года, а до этого, в 2019 году, наибольшую рентабельность показывали иностранные банки.



По мнению аналитиков агентства «РИА Рейтинг», в IV квартале банковский сектор РФ продолжит демонстрировать хорошую прибыльность. «Такой сценарий весьма вероятен на фоне восстановления экономики, а также улучшения качества кредитного портфеля, что приведет к расформированию резервов на возможные потери», — поясняют эксперты. При этом они ожидают, что прибыль банков в IV квартале немного снизится из-за роста процентных ставок и переоценки ОФЗ (но вряд ли будет меньше 650 млрд рублей), а в целом по итогам 2021 года банковский сектор заработает чуть менее 3 трлн рублей до налогообложения.