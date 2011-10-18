Вход

Вклады банка ДОМ.РФ

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка ДОМ.РФ можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

9 вкладов
280 заявок за 30 дней Открыть вклад
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,6% 100 000 395 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,9% 1 500 000 395 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 100 000 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,1% 1 500 000 395 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 0,7% 50 000 395 дней
Евро 0,15% 20 000 750 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,4% 1 500 000 395 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 0,9% 20 000 395 дней
Евро 0,4% 20 000 750 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,4% 10 000 395 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,95% 700 000 395 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 100 000 395 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 1 500 000 395 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
389 742

Похожие продукты других банков: Экспобанк, Газпромбанк, Росбанк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
Банк ДОМ.РФ
лицензия № 2312

Продукты банка

Рейтинги

Вклады банка «Российский Капитал»

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в банке «Российский Капитал», при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в банке «Российский Капитал» можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!