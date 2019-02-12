Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1993 году под наименованием «Рокабанк». С тех пор фининститут сменил несколько организационно-правовых форм, а также название и на текущий момент функционирует как АО «АКБ «Российский Капитал». К 1999 году кредитная организация вошла в топ-30 крупнейших банков России и приобрела статус маркетмейкера на рынке межбанковских кредитов. Банк одним из первых получил лицензию и начал проводить операции с драгоценными металлами. В числе клиентов банка в то время были замечены такие компании, как ОАО «Электросила», ЗАО «Балтимор-Холдинг», ЗАО «Чукотская торговая компания», ОАО «Соломбальский ЛДК», ЗАО «Аптека-Холдинг», ОАО «Аэропорт Толмачево» и др.

В 2008 году банк подвергся сильному влиянию кризисной ситуации в экономике и в банковском секторе, вследствие чего возникла необходимость в проведении процедуры санации. В ее рамках владельцем 87,89% голосующих акций стала Национальная резервная корпорация (НРК; см. Национальный Резервный Банк), согласившаяся выступить его главным санатором на средства ЦБ РФ (8 млрд рублей). В результате конфликта между НРБ и АСВ банк был санирован уже как дочерний банк Агентства по страхованию вкладов. В конце августа 2011 года к «Российскому Капиталу» был присоединен пензенский банк «Тарханы», а в апреле 2012 года — небольшой самарский КБ «Потенциал». В 2014 году банк совместно с АСВ провел санацию ОАО «КБ «Эллипс банк», по итогам которой последний был присоединен к «Российскому Капиталу».

В сентябре 2015 года банк был привлечен в качестве санатора для предупреждения банкротства ПАО «Социнвестбанк». Согласно ПФО, банком были проведены мероприятия по рекапитализации банка. В результате проведения дополнительной эмиссии акций ПАО «Социнвестбанк» в размере 10 млн рублей АКБ «Российский Капитал» стал основным акционером ПАО «Социнвестбанк».

Решением Правительства от сентября 2015 года на банк «Российский Капитал» была возложена обязанность организовать и профинансировать достройку объектов жилья группы компаний СУ-155 с целью исполнения обязательств ГК СУ-155 по передаче жилья физлицам держателям договоров долевого участия в строительстве. Банк оказывает влияние на операционную деятельность компании и контролирует ход строительства. С начала 2016 года ГК СУ-155 включена в список связанных сторон банка.

В апреле 2015 года на рынке и в СМИ появилась информация о том, что на базе «Российского Капитала» может быть создан мегасанатор, а новым председателем правления организации может стать Михаил Кузовлев — глава Банка Москвы. В мае информацию о переходе г-на Кузовлева на пост главы «Российского Капитала» подтвердил и гендиректор АСВ Юрий Исаев, а сам Михаил Кузовлев сообщил, что принял предложение АСВ возглавить банк. Однако в начале июня г-н Исаев уточнил, что АСВ никогда не собиралось наделять функциями мегасанатора банк «Российский Капитал», а лишь собирается передавать ему активы ликвидируемых банков. Стоит также добавить, что против идеи создания единого госсанатора высказалась глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В декабре 2015 года «Российский Капитал» стал победителем конкурса ГК АСВ на приобретение части имущества и обязательств лишенного лицензии ПАО «Нота-Банк». Обязательства Нота-Банка перед физическими лицами по договорам банковского вклада и банковского счета были переданы в банк, и вкладчики Нота-Банка стали вкладчиками «Российского Капитала». На обслуживание в банк были переданы и обязательства перед кредиторами, требования которых в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе первой очереди, на общую сумму 5,3 млрд рублей. Одновременно «Российский Капитал» принял и часть имущества Нота-Банка по балансовой стоимости в виде прав требования по кредитным договорам, основных средств и денежных средств на сумму (недвижимость — 0,4 млрд рублей, кредитный портфель — 4 млрд рублей, денежные средства — 0,9 млрд рублей).

С 2009 года до недавнего времени акционером банка выступало АСВ (100%). Совет директоров «Российского Капитала» возглавлял генеральный директор АСВ Юрий Исаев.

26 декабря 2017 года владельцем 100% акций кредитной организации стало Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). В марте 2018 года АИЖК, по решению своего единственного акционера Минимущества, изменило наименование на АО «ДОМ.РФ». Планируется, что все дочерние организации «ДОМ.РФ», включая банк «Российский Капитал», будут переименованы и перейдут на единый бренд «ДОМ.РФ» после проведения всех необходимых процедур в первом полугодии 2018 года. С 13 декабря 2018 года «Российский Капитал» осуществляет деятельность под наименованием АО «Банк ДОМ.РФ».

Головной офис банка расположен в Москве. Сеть продаж «Российского Капитала» по состоянию на 1 января 2018 года включала в себя 84 структурных подразделения в 31 регионе РФ в семи федеральных округах. Банк также располагает внушительной сетью собственных банкоматов — свыше ста устройств. Фактическая численность сотрудников кредитной организации на 30 сентября 2017 года — 4 561 человек (на конец 2016 года — 4 287 человек).

Банк позиционирует себя как универсальный фининститут, оказывающий услуги всем категориям клиентов. Корпоративным клиентам предлагаются расчетно-кассовое обслуживание, размещение свободных денежных средств на депозиты, эквайринг, документарные операции, инкассаторские услуги, корпоративные и зарплатные пластиковые карты, торговый эквайринг и др.

Физическим лицам доступны следующие продукты и услуги: линейка вкладов, кредитование (потребительское, авто-, ипотечное и т. д.), пластиковые карты (MasterCard и Visa), денежные переводы («Золотая Корона»), банковские ячейки, депозитарное обслуживание и др. Кроме того, частным лицам доступны услуги private banking.

В числе клиентов банка в различные периоды были замечены ОАО «Московский завод счетно-аналитических машин им. Калмыкова», ОАО «Мосвтормет», ОАО «Поле», ОАО «Мкапитал», ОАО «Порт Коломна», ООО «ХК «Белый Фрегат», Автомир, ООО «Авторадио», АО «АКРА», АО «Атомэнергомаш», ООО «Ауди Центр Варшавка», ООО «Гефест», ЗАО «Ланит», Московская Биржа, Мэйджор Авто, ПАО Ростелеком, АО «Ростовводоканал», АО «Корпорация ТЭН», ЗАО «Вагонмаш» и др. Отраслевая структура кредитов юрлиц достаточно диверсифицирована с преобладанием таких отраслей, как торговля и услуги, финансы и инвестиции, промышленность, пищевая промышленность и сельское хозяйство, строительство и операции с недвижимостью. В отраслевой структуре средств на счетах и депозитах преобладают ресурсы предприятий и организаций сферы торговли и услуг, финансов и инвестиций, а также государственных и муниципальных организаций.

С марта 2017 года по март 2018 года объем нетто-активов кредитной организации незначительно сократился (-3,8%) и составил 325,9 млрд рублей. В пассивной части баланса отмечалось погашение существенной части задолженности по МБК (-62,3%). Кроме того, банк погасил 86% собственных облигаций и векселей, хотя в абсолютном выражении объем погашения оказался на столь существенным для баланса. Также наблюдалось весьма заметно сокращение капитала (-15,9% по методике ЦБ). Отрицательную динамику перечисленных статей в пассивах банк частично компенсировал притоком средств предприятий и организаций, в меньшей степени — вкладами физлиц. В структуре активов основное сокращение пришлось на портфель ценных бумаг и статьи прочих активов, одновременно наблюдалось увеличение розничного кредитования и вложений в капиталы других организаций.

Основным источником фондирования кредитной организации выступают вклады физических лиц, доля которых на 1 марта 2018 года составила 40,6% (годом ранее — 37,7%). Зависимость от средств физических лиц оценивается как достаточно высокая. Значительную долю в структуре пассивов (более четверти от их объема на отчетную дату) формируют также средства предприятий и организаций (преимущественно остатки на расчетных счетах и депозиты на сроки как до 90 дней, так и свыше трех лет, в том числе депозиты от АСВ). Доля привлеченных МБК на отчетную дату чуть превышала 10% от пассивов, доля выпущенных долговых обязательств была близка к нулю. Активность клиентской базы банка стабильная и достаточно заметная — ежемесячные обороты по расчетным счетам клиентов (преимущественно коммерческих предприятий) за последний год преимущественно составляли 400—500 млрд рублей.

Оставшаяся часть пассивов сформирована собственным капиталом, достаточность которого в соответствии с нормативом Н1.0 превышала на отчетную дату 11% (при минимуме в 8%). В апреле 2018 года совет директоров банка принял решение об обращении к акционеру — АО «Дом.РФ» — с предложением о докапитализации «Российского Капитала» в размере 22,9 млрд рублей. При этом в 2017 году в рамках передачи банка от АСВ новому акционеру (на тот момент еще АИЖК) «Российскому Капиталу» была оказана помощь на сумму порядка 54,4 млрд рублей, в том числе 15,1 млрд рублей — в виде приобретения допэмиссии, а остальное — выкуп проблемных долгов с баланса банка.

Основная часть нетто-активов приходится на кредитный портфель (53,0%). Еще порядка 22% составляют вложения в ценные бумаги, 7,6% — выданные МБК, еще почти столько же — вложения в капиталы других организаций, 4,1% — высоколиквидные активы (преимущественно остатки на корсчетах и в кассе). На доли прочих активов и основных средств приходилось соответственно 4,5% и 1,2%.

За рассматриваемый период кредитный портфель увеличился на 8,3% за счет роста розничного кредитования, чей портфель прибавил 77,3%. Тем не менее, корпоративные ссуды, сократившиеся на 2%, по-прежнему преобладают в совокупном портфеле с долей в 79%. Основная часть выданных кредитов как в розничном, так и в корпоративном портфелях, предоставлена на сроки свыше трех лет, однако последний в целом достаточно хорошо диверсифицирован по срокам. Уровень просроченной задолженности на 1 марта 2018 года составил 11,5%, сократившись более чем вдвое за последний год, что, впрочем, остается достаточно высоким показателем. Уровень резервирования по портфелю вырос с 7,5% до 12,0% и соответственно полностью покрывает просрочку. Кредитный портфель обеспечен залогом имущества в размере 100%.

Портфель ценных бумаг почти полностью представлен облигациями, за год сократился на 22,3%. Порядка 38% портфеля сосредоточено в ОФЗ, 27,2% приходится на еврооблигации, еще почти 20% бумаг находится в залоге по сделкам РЕПО. В отдельные месяцы банк демонстрирует значительные внутримесячные обороты по портфелю, что косвенно может свидетельствовать о высокой ликвидности бумаг, входящих в его состав бумаг.

На рынке МБК банк проявляет достаточно высокую активность, выступая в основном в качестве нетто-заемщика. Ранее банк активно привлекал ликвидность от Банка России, однако с сентября 2017 года прекратил использование данного инструмента. На валютном рынке с августа 2017 года заметно нарастил активность, внутримесячные обороты в данном направлении с указанного периода составляли 90—400 млрд рублей.

По итогам 2017 года кредитная организация понесла убыток в размере 16,5 млрд рублей по РСБУ (в 2016 году чистый убыток составил 4,9 млрд рублей). Основной причиной отрицательного финансового результата являются расходы по формированию резервов.

Совет директоров: Александр Плутник (председатель), Александр Тарабрин, Артем Кузнецов, Артем Федорко, Виктор Шлепов.

Правление: Артем Федорко (председатель), Данила Литвинов, Кирилл Гришанов, Кирилл Захарин, Давид Овсепян.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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