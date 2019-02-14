Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1999 году правительством РФ на основании Закона «О федеральном бюджете на 1999 год» под наименованием «Российский банк развития» (ОАО «РосБР»). Целью создания выступала поддержка кредитования важнейших секторов отечественной экономики. В 2007 году 100% акций банка переданы в качестве взноса в уставный фонд государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк). В июне 2011 года банк сменил наименование на ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк). Банк входит в систему страхования вкладов.

С 8 августа 2008 года по 21 апреля 2016 года 100% акций АО «МСП Банк» принадлежали государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк). C 21 апреля 2016 года в соответствии с указом президента РФ 100% акций банка перешли под контроль АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

На текущий момент через АО «Корпорация «МСП» долей в 29,41% акций банка владеет ГК «Внешэкономбанк», 70,59% принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Головной офис кредитной организации расположен в Москве. Согласно пояснительной информации к отчетности, на конец первого полугодия 2018 года банк не имел филиалов и дополнительных офисов. Общее количество работников на 1 июля 2018 года составляло 424 человека (годом ранее — 400 сотрудников).

С 2004 года банк реализует госпрограмму финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в России через сеть партнеров, в числе которых банки, лизинговые и факторинговые компании, микрофинансовые организации и др. МСП Банк предоставляет фондирование партнерам, а те, в свою очередь, осуществляют поддержку субъектов МСП в форме кредитов, микрозаймов, имущественной поддержки с использованием механизма лизинга и пр. В 2018 году МСП Банк приступил к прямому кредитованию субъектов МСП. Переход к прямому кредитованию МСП стал одним из факторов, обусловивших положительный финансовый результат банка. Приоритетными сегментами МСП для банка являются производственный сектор, инновационные и ресурсосберегающие проекты, в том числе в регионах со сложной социально-экономической ситуацией и моногородах. По итогам 2017 года доля банка в отрасли кредитования МСП составляла 1,32%. Банк также осуществляет гарантийную поддержку в обеспечении обязательств по контрактам (223-ФЗ и 44-ФЗ).

В рамках прямого кредитования в 2017 году банком было выдано 29,1 млрд рублей прямых кредитов субъектам МСП, в том числе 13,4 млрд рублей субъектам среднего предпринимательства и 15,7 млрд рублей — юрлицам и ИП, отнесенным к малым предприятиям и микропредприятиям. На конец 2017 года банком было заключено 187 кредитных соглашений со 128 субъектами МСП. Объем выданных прямых гарантий в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ составил 7,04 млрд рублей.

За весь период реализации Программы двухуровневой поддержки сегмента МСП и по состоянию на конец 2017 года банком было поддержано свыше 60 тыс. субъектов МСП на 683 млрд рублей.

За январь — август 2018 года нетто-активы кредитной организации выросли на 7,9% — до 119,1 млрд рублей. В пассивах указанный рост полностью фондировался межбанковскими кредитами. Основная часть межбанковских средств представлена долгосрочными займами от Внешэкономбанка, однако рост портфеля привлеченных МБК в течение указанного периода происходил за счет краткосрочных займов у российских банков. В активах в течение указанного периода ликвидность в основном направлялась на покупку облигаций, при этом две другие крупные статьи активов — кредитный портфель и портфель межбанковских кредитов — продемонстрировали отрицательную динамику.

В структуре пассивов наибольший удельный вес приходится на средства, привлеченные от кредитных организаций (в том числе от ВЭБа и Банка России), — 64,7% всех пассивов на 1 сентября 2018 года. При этом на средства ЦБ РФ приходилась примерно четверть средств, порядка половины формировали долгосрочные займы, в том числе ресурсы от ВЭБа. Доля средств предприятий и организаций в пассивах составляет 4,1%. Собственная клиентская база банка небольшая, что объясняется его специализацией. Обороты по счетам клиентов составляли с начала 2018 года 12—14 млрд рублей в месяц. Выпущенные долговые обязательства (облигации) на отчетную дату занимали 1,3% в пассивах.

Оставшаяся часть пассивов сформирована преимущественно собственным капиталом. С начала 2018 года объем капитала, рассчитанного по методике ЦБ, сократился на 8%, однако норматив его достаточности сохраняется на повышенном уровне (25,6% по Н1.0) в связи со спецификой деятельности фининститута. В составе дополнительного капитала имеется субординированный депозит от ВЭБа на сумму 9 млрд рублей, со сроком погашения в октябре 2025 года.

В активной части баланса 43,2% приходится на портфель ценных бумаг, 26,7% занимают выданные МБК, и почти столько же — совокупный кредитный портфель. Доля основных средств и прочих активов составляет 2,2%, вложения в капиталы других организаций едва превышают 1%.

Кредитный портфель банка за рассматриваемый период незначительно сократился (-3,0%), составив к отчетной дате 31,0 млрд рублей. Портфель на 100% сформирован корпоративными кредитами. Преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок более одного года, составляет почти 60%. Уровень просроченной задолженности за рассмотренный период увеличился почти в полтора раза и к отчетной дате приблизился к двузначной отметке — 9,5%. Уровень резервирования по портфелю вырос незначительно, однако сохранил консервативное покрытие просроченной задолженности (17,1%). Кредитный портфель обеспечен залогом имущества на 186,2%, что является весьма комфортным значением. Отметим, однако, что в предыдущие годы уровень обеспечения превышал 400%, являясь самым высоким показатель обеспечения кредитного портфеля залогом имущества среди отечественных банков.

За анализируемый период существенный рост продемонстрировал портфель ценных бумаг, выросший на 81,3%. Портфель на 97% представлен вложениями в облигации, оставшаяся несущественная часть — банковские векселя. В портфеле облигаций крупнейшую долю формируют российские госбумаги — 40%. Порядка 36% в портфеле находилось в залоге по сделкам РЕПО. Оставшаяся часть бумаг представлена облигациями российских банков и компаний, а также еврооблигациями.

На рынке МБК кредитная организация достаточно активна, работает в обе стороны. В последние годы регулярно и в значительных объемах привлекается от российских банков и ЦБ (в том числе эпизодически — при помощи сделок РЕПО). Ежемесячно прибегает к размещению. Размещение в банках-партнерах в виде долгосрочных (чуть более 80% от общего объема на отчетную дату) межбанковских кредитов представляет собой средства, выданные банкам-агентам в рамках программы государственной поддержки МСБ. Банки-агенты, в свою очередь, выдают эти средства предприятиям малого и среднего бизнеса в виде кредитов. На рынке Forex активность банка в последние годы несколько сократилась: если раньше обороты по счетам конверсионных операций были нестабильны, но в отдельные месяцы превышали 200 млрд рублей, то сейчас уже длительное время обороты составляют 5—40 млрд рублей в месяц.

За январь — август 2018 года банк понес убыток в размере 619,3 млн рублей против прибыли на сумму 2,2 млрд рублей за соответствующий период 2017 года. Чистая прибыль за весь 2017 год составила 3,1 млрд рублей.

Наблюдательный совет: Александр Браверман (председатель), Сергей Борисов, Дмитрий Голованов, Владимир Дмитриев, Артем Констандян, Виктория Кузнецова, Максим Любомудров, Олег Теплов, Олег Фомичев.

Правление: Дмитрий Голованов (председатель), Денис Урсуляк, Роман Капинос, Марина Шамонина, Олег Князев, Петр Тарасов, Валентина Исаченкова, Кирилл Семенов, Олеся Теплоухова, Татьяна Боязытова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

E-mail: balance@banki.ru