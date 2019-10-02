Частные займы

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Займы от частных лиц в 21 проверенных компаниях. В каталоге представлено 24 предложений со ставками от 0%. Данные по ставкам и предложениям актуальны на 04.10.2019.

Найдено 24 предложения Обновлено 04.10.2019
Название, организация
Мин. ставка, в день Макс. сумма, ₽ Макс. срок
Порядок погашения
Онлайн-заявка
Смарт До Зарплаты
0%
100 000
365 дней
в конце срока
онлайн-заявка
5 187 заявок
Первый заем (без процентов) для новых клиентов Макро
0%
15 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
3 998 заявок
Smart#4 Smart Credit
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
651 заявка
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU
0%
100 000
365 дней
2 раза в месяц
онлайн-заявка
5 725 заявок
Краткосрочный займ Турбозайм
0,9%
30 000
31 день
в конце срока
онлайн-заявка
1 023 заявки
Микрозайм Открытые финансы
1%
50 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
785 заявок
Банковский продукт MigCredit
0,06%
300 000
720 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
1 799 заявок
Старт 0% Мани Мен
0%
15 000
15 дней
в конце срока
онлайн-заявка
2 008 заявок
Онлайн Веб-займ
0,83%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
4 066 заявок
Первый заем (без комиссии) Е заем
0%
15 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 293 заявки
До зарплаты Саммит
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
5 357 заявок
Онлайн Pay P. S.
1%
10 000
25 дней
в конце срока
онлайн-заявка
2 646 заявок
Турбо Мани Мен
1%
50 000
98 дней
раз в две недели
онлайн-заявка
525 заявок
Первый займ Сибирский Капитал
1%
5 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
Онлайн МикроКлад
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 942 заявки
Smart#1 Smart Credit
1%
14 000
21 день
в конце срока
онлайн-заявка
608 заявок
Первый займ Экофинанс
0%
15 000
30 дней
в конце срока, индивидуальный график
онлайн-заявка
912 заявок
Онлайн заём Хорошая история
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
Повторный Е заем
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
39 заявок
До зарплаты Займер
0,76%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
952 заявки
Онлайн ГлавФинанс
0,65%
100 000
98 дней
аннуитетные платежи, в конце срока
онлайн-заявка
935 заявок
ПТС-займ CarMoney
0,14%
1 000 000
1459 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
379 заявок
Займ под залог недвижимости Credit.Club
0,05%
15 000 000
1824 дня
возможно формирование индивидуального графика, по которому в течение первого года выплачиваются только проценты, индивидуальный график
онлайн-заявка
101 заявка
Займ под залог ПТС Взаимно
0,13%
2 000 000
1095 дней
возможность первые 6 месяцев оплачивать только проценты по займу
онлайн-заявка
32 заявки
Предложения 1–24 из 24
Первый заем (без процентов) для новых клиентов
Макро
от 0% в день
Посмотреть
Виртуальная кредитная карта Kviku
KVIKU
0% в день
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Первый займ
Экофинанс
0% в день
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Оптимальный
MigCredit
от 0,09% в день
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Займ от частного лица

Ссуда от частного лица имеют как свои преимущества, так и недостатки. Но если срочно нужно взять деньги, а банк отказывает в ссуде, иного выхода может просто не быть.

Сервис кредитования дает возможность заемщикам взять деньги в долг без предоплаты прямо через Интернет. Взять деньги можно на любые цели: ремонт, покупку техники, оплату учебы.

Если доступ к банковским кредитам закрыт, ссуда денежных средств можно попросить в микрофинансовой организации, сейчас на рынке таких компаний очень много. Получить деньги в МФО можно как в Москве, так и в других городах России.

Часто для разрешения проблемы нужна дополнительная денежная сумма. В этой ситуации оформление продукта в финансовой организации будет лучшим вариантом. Подписание соглашения на получение заемных средств занимает много времени и требует от просителя сбора пакета документов. Если найти деньги необходимо срочно, то больше подойдет займ от частного лица. Такой вариант опускает ряд моментов, которые есть при заключении обычного договора. Это действительно может стать хорошей альтернативой любому продукту, но только в случае, если потребитель будет хорошо осведомлен о нюансах предложения.

Преимущества и недостатки

Подобные варианты характеризуются более демократичными требованиями к потребителю. Это объясняется тем, что условия сделки определяются совместно просителем и человеком, предоставляющим услугу. Из этого следует, что каждая договоренность будет иметь свои опции. Можно отметить общие черты продукта «Займ от частного лица»:

  • процентная ставка несколько выше, нежели при оформлении в финансовой организации;
  • минимальный пакет документов (иногда он ограничивается одним паспортом гражданина РФ с пропиской, в редких случаях нужны дополнительные бумаги);
  • получение без учета КИ;
  • практически мгновенное перечисление финансов на «пластик», счет или выдача наличных.

Подобные предложения также имеют ряд минусов. В первую очередь, возможно стать жертвами мошенников. Чтобы этого избежать, следует внимательно изучать условия договора и не переводить никаких сумм, если того требует человек, предоставляющий услугу.

В целом, услуга похожа на другие кредиты, выдаваемые финансовыми организациями. Если потребитель будет вникать в процесс на всех этапах, то проблем не возникнет.

Порядок выдачи

Процедура получения заемных средств достаточно проста. Она проходит в несколько этапов:

  1. Выбор кредитора.
  2. Перечисление средств выбранным способом: карта, электронный кошелек, выдача наличных.
  3. Заполнение заявки, связь с представителем.
  4. Определение условий.
  5. Заключение сделки.

Наиболее важным и ответственным шагом для потребителя будет выбор человека, который предоставит ему услугу. Определиться проще с «Банки.ру». На портале собрана необходимая информация и есть специальные инструменты для комфортного поиска.

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