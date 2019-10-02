Ссуда от частного лица имеют как свои преимущества, так и недостатки. Но если срочно нужно взять деньги, а банк отказывает в ссуде, иного выхода может просто не быть.

Сервис кредитования дает возможность заемщикам взять деньги в долг без предоплаты прямо через Интернет. Взять деньги можно на любые цели: ремонт, покупку техники, оплату учебы.



Если доступ к банковским кредитам закрыт, ссуда денежных средств можно попросить в микрофинансовой организации, сейчас на рынке таких компаний очень много. Получить деньги в МФО можно как в Москве, так и в других городах России.

Часто для разрешения проблемы нужна дополнительная денежная сумма. В этой ситуации оформление продукта в финансовой организации будет лучшим вариантом. Подписание соглашения на получение заемных средств занимает много времени и требует от просителя сбора пакета документов. Если найти деньги необходимо срочно, то больше подойдет займ от частного лица. Такой вариант опускает ряд моментов, которые есть при заключении обычного договора. Это действительно может стать хорошей альтернативой любому продукту, но только в случае, если потребитель будет хорошо осведомлен о нюансах предложения.

Преимущества и недостатки

Подобные варианты характеризуются более демократичными требованиями к потребителю. Это объясняется тем, что условия сделки определяются совместно просителем и человеком, предоставляющим услугу. Из этого следует, что каждая договоренность будет иметь свои опции. Можно отметить общие черты продукта «Займ от частного лица»:

процентная ставка несколько выше, нежели при оформлении в финансовой организации;

минимальный пакет документов (иногда он ограничивается одним паспортом гражданина РФ с пропиской, в редких случаях нужны дополнительные бумаги);

получение без учета КИ;

практически мгновенное перечисление финансов на «пластик», счет или выдача наличных.

Подобные предложения также имеют ряд минусов. В первую очередь, возможно стать жертвами мошенников. Чтобы этого избежать, следует внимательно изучать условия договора и не переводить никаких сумм, если того требует человек, предоставляющий услугу.

В целом, услуга похожа на другие кредиты, выдаваемые финансовыми организациями. Если потребитель будет вникать в процесс на всех этапах, то проблем не возникнет.

Порядок выдачи

Процедура получения заемных средств достаточно проста. Она проходит в несколько этапов:

Выбор кредитора. Перечисление средств выбранным способом: карта, электронный кошелек, выдача наличных. Заполнение заявки, связь с представителем. Определение условий. Заключение сделки.

Наиболее важным и ответственным шагом для потребителя будет выбор человека, который предоставит ему услугу. Определиться проще с «Банки.ру». На портале собрана необходимая информация и есть специальные инструменты для комфортного поиска.