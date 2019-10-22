У каждого в жизни случаются ситуации, когда срочно требуются деньги, а до зарплаты еще далеко. Деньги можно занять у знакомых, или обратиться в кредитное учреждение. Однако в большинстве случаев минимальная сумма, которую можно взять в кредит в банке ограничена 30 тыс. или 50 тыс. рублями. И чтобы получить ее надо потратить несколько дней и собрать пакет документов.



Микрофинансовые организации в отличие от банков готовы предоставить населению взаймы даже на небольшие суммы, такие как 5000 рублей. Для получения денег не нужно брать с работы справку о доходах, а оформление ссуды происходит мгновенно. Данные ссуды могут быть выданы как наличными, так и на карту. Некоторые МФО перечисляют средства через системы денежных переводов или на электронный кошелек, например на Яндекс.Деньги или Золотая Корона.



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