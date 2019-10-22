Займ 5000 на карту срочно

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Выберите подходящий займ 5000 на карту в одной из компаний. На выбор представлено предложений с лучшими условиями по ставкам от %. Все условия по предложениям и ставкам актуальны на 22.10.2019.

Найдено 98 предложений Обновлено 22.10.2019
Название, организация
Мин. ставка, в день Макс. сумма, ₽ Макс. срок
Порядок погашения
Онлайн-заявка
До зарплаты Саммит
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
4 919 заявок
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU
0%
100 000
365 дней
2 раза в месяц
онлайн-заявка
3 493 заявки
Смарт До Зарплаты
0%
100 000
365 дней
в конце срока
онлайн-заявка
3 358 заявок
Первый заем (без процентов) для новых клиентов Макро
0%
15 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
2 686 заявок
Онлайн Веб-займ
0%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 830 заявок
Онлайн МикроКлад
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 419 заявок
Старт 0% Мани Мен
0%
15 000
15 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 236 заявок
Банковский продукт MigCredit
0,06%
300 000
720 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
1 174 заявки
Онлайн ГлавФинанс
0,65%
100 000
98 дней
аннуитетные платежи, в конце срока
онлайн-заявка
1 058 заявок
Онлайн Смсфинанс
0%
30 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
997 заявок
Оптимальный MigCredit
0,09%
100 000
336 дней
раз в две недели
онлайн-заявка
999 заявок
Первый заем (без комиссии) Е заем
0%
15 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
956 заявок
Smart#1 Smart Credit
1%
14 000
21 день
в конце срока
онлайн-заявка
808 заявок
Smart#4 Smart Credit
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
791 заявка
Краткосрочный займ Турбозайм
0,9%
30 000
31 день
в конце срока
онлайн-заявка
713 заявок
До зарплаты Займер
0,76%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
710 заявок
Микрозайм Открытые финансы
1%
50 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
629 заявок
Первый займ Экофинанс
0%
15 000
30 дней
в конце срока, индивидуальный график
онлайн-заявка
580 заявок
Турбо Мани Мен
1%
50 000
98 дней
раз в две недели
онлайн-заявка
373 заявки
За 3 минуты Платиза
0%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
322 заявки
ПТС-займ CarMoney
0,14%
1 000 000
1459 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
229 заявок
До зарплаты Отличные наличные
0,36%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
134 заявки
До зарплаты Вэббанкир
0%
15 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
102 заявки
Супертурбо Мани Мен
0,8%
80 000
126 дней
раз в две недели
онлайн-заявка
86 заявок
Взлет Мани Мен
1%
20 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
56 заявок
До зарплаты MigCredit
0,76%
14 250
29 дней
в конце срока
онлайн-заявка
51 заявка
Онлайн Ван клик мани
0,76%
30 000
60 дней
в конце срока
онлайн-заявка
39 заявок
Повторный Е заем
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
33 заявки
Заем еКапуста
0%
30 000
21 день
в конце срока
онлайн-заявка
25 заявок
Займ под залог ПТС Взаимно
0,13%
2 000 000
1095 дней
возможность первые 6 месяцев оплачивать только проценты по займу
онлайн-заявка
15 заявок
Предложения 1–30 из 98

* Сайт Banki.ru бесплатно предоставляет пользователям информацию о микрозаймах. Процентные ставки и срок погашения займа индивидуальны, зависят от выбранной организации и могут составлять от 0% до 1% в день (365% годовых), срок от 1 дня до 1825 дней.

Пример расчета: займ 10 000 руб., срок пользования 12 недель под 0.83% в день; проценты за весь период составят 4 164.52 руб. Итого к выплате 14 164.52 рублей Администратор сайта ООО «Информационное агентство «Банки.ру».
Адрес: 117638, г. Москва, улица Одесская, д. 2, этаж 19.

Первый заем (без процентов) для новых клиентов
Макро
от 0% в день
Посмотреть
Виртуальная кредитная карта Kviku
KVIKU
0% в день
Посмотреть
Первый займ
Экофинанс
0% в день
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Оптимальный
MigCredit
от 0,09% в день
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Берут чужие, а отдаешь свои. Как мошенники используют наши данные, чтобы обмануть МФО
Берут чужие, а отдаешь свои. Как мошенники используют наши данные, чтобы обмануть МФО

Россияне стали чаще жаловаться в ЦБ на микрозаймы, взятые на их имя мошенниками. Почему взять кредит по чужим паспортным данным все еще возможно?

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У каждого в жизни случаются ситуации, когда срочно требуются деньги, а до зарплаты еще далеко. Деньги можно занять у знакомых, или обратиться в кредитное учреждение. Однако в большинстве случаев минимальная сумма, которую можно взять в кредит в банке ограничена 30 тыс. или 50 тыс. рублями. И чтобы получить ее надо потратить несколько дней и собрать пакет документов.

Микрофинансовые организации в отличие от банков готовы предоставить населению взаймы даже на небольшие суммы, такие как 5000 рублей. Для получения денег не нужно брать с работы справку о доходах, а оформление ссуды происходит мгновенно. Данные ссуды могут быть выданы как наличными, так и на карту. Некоторые МФО перечисляют средства через системы денежных переводов или на электронный кошелек, например на Яндекс.Деньги или Золотая Корона.

Если вам нужны деньги, ознакомьтесь с предложениями микрофинансовых компаний на этой странице. Оставьте заявку на оформление кредита и получите средства на карту в кратчайшие сроки.

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