Сегодня, чтобы взять небольшой заем в микрофинансовой организации, совсем необязательно обращаться в ее офис. Большинство займов МФО можно получить онлайн.



Подать заявку на оформление займы можно на нашем портале или интернет-сайте компании. В некоторых МФО для подачи заявки необходимо пройти простую процедуру регистрации на официальном сайте, после чего компания предоставляет данные для доступа в личный кабинет и возможность подать заявку на выдачу денег.



Заявка рассматривается, как правило, в течение нескольких минут, а после получения положительного решения деньги перечисляются на банковскую карту, расчетный счет, через системы денежных переводов или на электронный кошелек. Последний способ очень удобен для клиентов, у которых нет банковской карты. Заявку подать можно круглосуточно.



Как получить займы на электронный кошелек через интернет мгновенно?



На этой странице представлены условия таких займов. Карточка каждого предложения содержит информацию: срок, сумму, размер процентной ставки и данные о том, можно ли погасить досрочно ссуду и где оплатить задолженность.

