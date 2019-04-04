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Займ на электронный кошелек

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Найдено 19 предложений Обновлено 30.04.2019
Название, организация
Мин. ставка, в день Макс. сумма, ₽ Макс. срок
Порядок погашения
Онлайн-заявка
Первый заем (без процентов) для новых клиентов Макро
0%
15 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
4 373 заявки
Первый заем (без комиссии) Е заем
0%
15 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 725 заявок
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU
0%
100 000
365 дней
2 раза в месяц
онлайн-заявка
6 077 заявок
Смарт До Зарплаты
0,5%
100 000
365 дней
в конце срока
онлайн-заявка
3 088 заявок
Легкий платеж Саммит
0,52%
100 000
364 дня
раз в две недели
онлайн-заявка
2 068 заявок
До зарплаты Займер
0,76%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
833 заявки
ПТС-займ CarMoney
0,08%
1 000 000
1824 дня
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
289 заявок
Кредит на ноль Экофинанс
0%
30 000
30 дней
в конце срока, индивидуальный график
онлайн-заявка
132 заявки
Краткосрочный заем Конга
0%
20 000
30 дней
аннуитетные платежи
Онлайн Смсфинанс
0%
30 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
4 863 заявки
Предложения 1–10 из 19
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Отпущение долгов

Микрофинансовая компания списала клиентам полмиллиона рублей долгов и предложила ЦБ распространить эту практику на весь рынок. Какие заемщики заслуживают «прощения» и во что выльется эта идея?

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Займы на электронные кошельки через интернет мгновенно

Сегодня, чтобы взять небольшой заем в микрофинансовой организации, совсем необязательно обращаться в ее офис. Большинство займов МФО можно получить онлайн.

Подать заявку на оформление займы можно на нашем портале или интернет-сайте компании. В некоторых МФО для подачи заявки необходимо пройти простую процедуру регистрации на официальном сайте, после чего компания предоставляет данные для доступа в личный кабинет и возможность подать заявку на выдачу денег.

Заявка рассматривается, как правило, в течение нескольких минут, а после получения положительного решения деньги перечисляются на банковскую карту, расчетный счет, через системы денежных переводов или на электронный кошелек. Последний способ очень удобен для клиентов, у которых нет банковской карты. Заявку подать можно круглосуточно.

Как получить займы на электронный кошелек через интернет мгновенно?

На этой странице представлены условия таких займов. Карточка каждого предложения содержит информацию: срок, сумму, размер процентной ставки и данные о том, можно ли погасить досрочно ссуду и где оплатить задолженность.