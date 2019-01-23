Справка Banki.ru

Банк был учрежден пайщиками в сентябре 1990 года как Кооперативный Банк Развития Кооперации. Позднее был переименован в Уральский Банк Реконструкции и Развития. С 2002 года функционирует в форме открытого акционерного общества. В 2004 году присоединил к себе ЗАО «Свердлсоцбанк» (см. «Книгу памяти»). В соответствии с решением общего собрания акционеров от 26 сентября 2014 года наименование банка изменено на ПАО «Уральский банк реконструкции и развития».

Банк располагает дочерним предприятием в Ирландии (UBRD Finance Designated Activity Company), основная деятельность которого — выпуск долговых ценных бумаг. Имеются также структурированные предприятия: ООО «УБРиР-Финанс», ООО «УБРиР-Лизинг», ООО «Фининвест К» (по состоянию на 30 сентября 2018 года) занимаются лизингом и осуществляют деятельность по управлению ценными бумагами, владению основными средствами группы, выпуску долговых ценных бумаг. У банка есть также паевой инвестиционный фонд ИКПИФ «Квантум» и еще ряд подконтрольных организаций и ОПИФов, объем активов и обязательств которых, впрочем, были несущественными на отчетную дату.

В середине октября 2015 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) утвердило УБРиР в качестве инвестора санируемого ВУЗ-Банка (группа «Лайф»), а уже в ноябре 2015 года УБРиР стал владельцем 99,99% акций ВУЗ-Банка. Решение о выкупе ценных бумаг в рамках финансового оздоровления ВУЗ-Банка принято 20 ноября советом директоров УБРиР, сделка состоялась 25 ноября 2015 года. УБРиР входит в систему страхования вкладов с ноября 2004 года.

Ключевые акционеры банка на текущий момент — уральский миллиардер, основной владелец и председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин* (30,00%), руководитель Новгородского металлургического завода (входит в состав РМК) Александр Семкин (20,00%), Владимир Печененко (20,00%), Сергей Скубаков (15,86%), Ирина Гайворонская (13,28%), на миноритариев приходится 0,86% акций.

Головной офис банка расположен в Екатеринбурге. Всего по состоянию на 1 октября 2018 года сеть банка насчитывала 200 дополнительных, операционных, кредитно-кассовых офисов и операционных касс, в том числе 13 филиалов. Основная деятельность кредитной организации сосредоточена в Уральском федеральном округе, где расположены пять филиалов, а также дополнительные офисы и операционные кассы. Еще восемь филиалов банка находятся в городах Москва, Киров, Пермь, Воронеж, Уфа, Новосибирск, Краснодар и Санкт-Петербург. Собственная сеть банкоматов включает в себя порядка 1 300 устройств. Средняя численность персонала — порядка 6 тыс. сотрудников.

Банк обслуживает около 52 тыс. корпоративных клиентов и свыше 700 тыс. физических лиц.

УБРиР является одним из ведущих ретейловых банков в своем регионе, предлагает физическим лицам линейку вкладов, потребительские и автокредиты, банковские карты (Visa, MasterCard, «Мир»), денежные переводы (в том числе через Western Union и «Золотая Корона»), интернет-банкинг и др.

Корпоративным клиентам доступны РКО, депозиты, кредитование, лизинг, зарплатные проекты, эквайринг, банковские гарантии, сейфинг, дистанционное банковское обслуживание, инкассация, валютный контроль и др.

С начала 2018 года объем нетто-активов кредитной организации сократился на 9,3%, составив к 1 ноября 2018 года 281,3 млрд рублей. Сокращение валюты баланса в пассивах было в первую очередь обусловлено снижением объема средств по статьям прочих обязательств (расчеты по конверсионным операциям, производным фининструментам и прочим договорам (сделкам)). Кроме того, небольшое сокращение показали вклады населения (-6%). Часть указанных обязательств банк компенсировал привлечением ликвидности на рынке МБК. В активной части баланса основное сокращение также пришлось на статьи прочих активов (расчеты по конверсионным операциям, производным фининструментам и прочим договорам (сделкам)). Одновременно произошел значительный рост портфеля выданных МБК (+39,4%) и вложений в ценные бумаги (+36,2%).

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых в пассивах на отчетную дату составила 55,6%. Средства корпоративных клиентов составляли 17,1% и были представлены как остатками на расчетных счетах и краткосрочными депозитами, так и долгосрочными ресурсами. Еще 13% в пассивах на отчетную дату занимали привлеченные МБК (почти все от российских банков). Оставшаяся часть пассивов была сформирована преимущественно собственным капиталом. Достаточность капитала в соответствии с нормативом ЦБ Н1.0 выполнялась на отчетную дату с минимальным запасом — 9,4% при минимуме в 8%. Клиентская база банка умеренно активна, обороты по счетам корпоративных клиентов с начала 2018 года составляли в среднем 100—200 млрд рублей.

В структуре активов на отчетную дату 31,5% занимал кредитный портфель, 21,8% приходилось на вложения в ценные бумаги, еще чуть меньшую долю в 21,3% занимали выданные МБК. Доля высоколиквидных активов составляла 6,6% (преимущественно остатки на корсчете в ЦБ), на основные средства и прочие активы в совокупности приходилось еще 18,3%.

Кредитный портфель с начала 2018 года незначительно сократился (-4%) за счет снижения как корпоративных, так и розничных ссуд. Кредиты предприятиям и организациям преобладают в совокупном портфеле, занимая долю в 80%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный, со сроками погашения свыше трех лет, хотя в целом состав корпоративных ссуд достаточно хорошо диверсифицирован по срочности. За анализируемый период уровень просроченной задолженности немного увеличился, однако остался относительно низким — 1,7% (1,3% на начало 2018 года). При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 3,8%, что с запасом покрывает невысокую величину просроченной задолженности. На отчетную дату кредитный портфель был полностью обеспечен залогом имущества (на 106,8%).

Портфель ценных бумаг на отчетную дату был практически полностью сформирован облигациями, из которых почти 90% находилось в залоге по сделкам РЕПО. Оставшиеся «свободные» бумаги представляли собой в равной степени российские госбумаги и еврооблигации. Банк регулярно использует существенную часть облигаций в сделках РЕПО, в последние месяцы исследуемого периода обороты в данном направлении составляли 350—840 млрд рублей.

На рынке МБК банк работает в обе стороны, однако в основном занимает позицию нетто-заемщика. Обороты по привлечению на межбанковском рынке с начала 2018 года составляли в среднем от 0,1 трлн до 1,0 трлн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет высокую активность, обороты по конверсионным операциям с начала 2018 года составляли от 0,4 трлн до 1,4 трлн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, за январь — октябрь 2018 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 371,5 млн рублей, что более чем в четыре раза превысило результат за аналогичный период 2017 года. За весь 2017 год чистая прибыль составила 208,4 млн рублей.

Совет директоров: Игорь Алтушкин (председатель), Ирина Гайворонская, Олег Медведев, Антон Соловьев, Дмитрий Сабуров.

Правление: Антон Соловьев (председатель, президент), Алексей Икряников, Алексей Крохин, Юрий Миронов, Алексей Овчинников, Александр Пластинин, Марат Сиразов.

* Игорь Алтушкин (1970 г. р.) — основатель и ключевой владелец (80% акций) Русской медной компании (РМК), третьего по величине производителя меди в России. В состав РМК входят предприятия, занимающиеся добычей, переработкой и производством меди. Состояние Игоря Алтушкина (по версии журнала Forbes) на 2018 год оценивалось в 3,4 млрд долларов США (33-е место в рейтинге «Богатейшие бизнесмены России — 2018»).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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