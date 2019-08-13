|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Classic
|до 6%
|0 - 1 188
|до 5%
|нет
|
82 заявки
|
Visa Classic
|до 6%
|0 - 1 188
|нет
|
|
Mastercard World
|нет
|0 - 3 588
|есть
|
|
2 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовая карта в банке Тинькофф Банк с доставкой курьером — вариант, полностью соответствующий современным реалиям. Это и моментальный доступ к собственным средствам, которые всегда под рукой, и получение его максимально быстрым и комфортным образом. Расскажем основные моменты, касающиеся как самого продукта, так и способа, которым его предоставляют.
Заказ и получение
Многие банки сейчас предоставляют возможность оформить заявку на свои продукты через сайт. Заполнить анкету на такой платежный инструмент без овердрафта довольно просто — из документов потребуется только паспорт. Внимательно заполните все поля, а в способе доставки выберите курьерскую, и укажите адрес. Единственный нюанс — это должна быть не встреча, например, в кафе, ваше место жительства или работы.
Накануне или в назначенный день с вами по телефону свяжется курьер или другой сотрудник эмитента, чтобы подтвердить встречу. Обязательно возьмите с собой паспорт — без подтверждения личности никто ничего не выдаст. И будьте готовы сфотографироваться — это нормальная практика. При передаче конверта вам расскажут об активации и основных условиях «эксплуатации».
Характеристики продуктов
Поскольку о заемных средствах в данном случае речь не идет, все несколько проще, но отличия в предложениях есть:
Также варьируются платежные системы (VISA, MasterCard, МИР или другой) и уровни(Classic/ Gold/ Platinum, др.), иногда можно выбрать или заказать индивидуальный дизайн.
Прежде чем оформлять заявку
Убедитесь, что выбрали подходящий именно вам вариант. Важнее проценты или бонусы? Или главное, чтобы это была «платина»? Для вашего образа жизни может подойти совсем не то, что предпочел коллега по работе. Провести анализ актуальных предложений целесообразно на специальном онлайн-сервисе, например, на Banki.ru. Список предложений можно уточнить, отметив «с доставкой», и в таблице с соответствующими вариантами смотреть на параметры. По каждому есть также подробное описание и мнение экспертов. Предусмотрена возможность перейти на сайт эмитента для заявки онлайн.