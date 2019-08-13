Дебетовая карта в банке Тинькофф Банк с доставкой курьером — вариант, полностью соответствующий современным реалиям. Это и моментальный доступ к собственным средствам, которые всегда под рукой, и получение его максимально быстрым и комфортным образом. Расскажем основные моменты, касающиеся как самого продукта, так и способа, которым его предоставляют.

Заказ и получение

Многие банки сейчас предоставляют возможность оформить заявку на свои продукты через сайт. Заполнить анкету на такой платежный инструмент без овердрафта довольно просто — из документов потребуется только паспорт. Внимательно заполните все поля, а в способе доставки выберите курьерскую, и укажите адрес. Единственный нюанс — это должна быть не встреча, например, в кафе, ваше место жительства или работы.

Накануне или в назначенный день с вами по телефону свяжется курьер или другой сотрудник эмитента, чтобы подтвердить встречу. Обязательно возьмите с собой паспорт — без подтверждения личности никто ничего не выдаст. И будьте готовы сфотографироваться — это нормальная практика. При передаче конверта вам расскажут об активации и основных условиях «эксплуатации».

Характеристики продуктов

Поскольку о заемных средствах в данном случае речь не идет, все несколько проще, но отличия в предложениях есть:

стоимость обслуживания — может приравниваться к нулю при выполнении каких-то условий (оборот, неснижаемый остаток и др.) или на какой-то период;

операции по счету — ознакомьтесь с тарифами. Может взиматься комиссия за какие-то действия, в т.ч. в Интернет-банке или мобильном приложении, а также при получении наличных в банкоматах и ПВН как своей сети, так и сторонних финансовых организаций;

начисление процентов на собственные средства — зачастую это достойная альтернатива депозиту, правда, эти средства не застрахованы в АСВ;

кэшбэк и бонусы — за ваши расходы могут начисляться как рубли, которые прибавляются к сумме счета, так и баллы, которые можно потратить при соблюдении некоторых ограничений, например, только у участников партнерской программы, или не менее/не более определенного размера, др. Часто банки сотрудничают с авиакомпаниями — тогда начисляются «мили». Обратите внимание, что предусмотрены разные варианты повышенного возврата — в зависимости от своих интересов клиенты могут выбирать более близкое (и выгодное) именно им.

Также варьируются платежные системы (VISA, MasterCard, МИР или другой) и уровни(Classic/ Gold/ Platinum, др.), иногда можно выбрать или заказать индивидуальный дизайн.

Прежде чем оформлять заявку

Убедитесь, что выбрали подходящий именно вам вариант. Важнее проценты или бонусы? Или главное, чтобы это была «платина»? Для вашего образа жизни может подойти совсем не то, что предпочел коллега по работе. Провести анализ актуальных предложений целесообразно на специальном онлайн-сервисе, например, на Banki.ru. Список предложений можно уточнить, отметив «с доставкой», и в таблице с соответствующими вариантами смотреть на параметры. По каждому есть также подробное описание и мнение экспертов. Предусмотрена возможность перейти на сайт эмитента для заявки онлайн.