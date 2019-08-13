Хотите получить дебетовую карту в Хоум Кредит Банке с доставкой курьером? Очень удобно, когда можно не тратить время на поездки в банковский офис и ожидание в очереди. Но выбор инструмента по работе с деньгами вопрос серьезный, и прежде чем принять решение, нужно проанализировать имеющиеся на рынке предложения и сравнить их параметры. Тогда и выбор будет выгодным именно для вас.

Характеристики продуктов

Если в предложениях с возможностью пользования заемными средствами главными будут лимит и плата за заимствование (и льготный период, когда она не взимается), для рассматриваемых вариантов на первый план выйдут:

стоимость обслуживания — обычно в диапазоне от 0 до нескольких сотен в месяц (по премиальному пластику дороже), причем часто финансовые организации дают возможность приравнять ее нулю при соблюдении каких-то условий (остаток или оборот выше порогового значения, наличие у клиента других продуктов в этом банке и др.);

проценты на собственные средства — достойная альтератива пополняемо-отзывным вкладам, часто и ставка выше. Внимательно читайте, нет ли требований по сальдо, движению по счету и др.;

кэшбэк — может быть больше, чем начисления на остаток, особенно если правильно выбраны категории, по которым повышенный возврат. И опять вчитайтесь в правила — дополнительные требования, ограничения максимальной суммы и т.д.

бонусные программы — они настолько разнообразны, что проще действовать методом исключения — однозначно «не ваши» отбрасываем, по остальным изучаем правила начисления и использования и «примеряем» на себя — насколько реально им следовать. Например, часто авиапутешественникам в качестве бонусов начисляют мили, но во всех или только некоторых авиакомпаниях ими можно расплатиться, каким образом, какую долю покупки ими закрыть — все это повлияет на решение клиента;

снятие наличных — здесь 2 аспекта — бесплатно или с комиссией (условия по устройствам собственной сети или сторонних финансовых учреждений могут отличаться), и с какими ограничениями суммы в день и в месяц;

возможность подключения Интернет-банка или мобильного приложения, стоимость операций по счету через них или в отделениях банка.

Также учитывайте, что эти продукты отличаются платежными системами (при поездках в Европу могут не приниматься МИР или Unionpay), классом (Classic, Gold, Platinum и др.) и, соответственно, перечнем дополнительных услуг, технологическими особенностями (бесконтактные платежи, подключение к смартфону, 3D Secury и т.д.).

Какая подойдет?

Итак, вы определились, какие критерии будете использовать при выборе — для одного важнее стоимость обслуживания, другому принципиально нужен «платиновый» пластик. Выбирать удобнее на специальных сервисах по подбору банковских услуг, например, на Banki.ru. Система выдаст на ваш запрос данные по соответствующим вариантам в виде таблицы, можно сортировать ее по какому-то критерию, смотреть пояснения около значений, посмотреть по конкретному варианту подробное описание и мнение экспертов, а также сразу перейти на сайт эмитента для подачи заявки.