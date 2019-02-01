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Тольяттихимбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Пенсионная

Мир Классическая — Тольяттихимбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back 0,5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Cash Back
0,5%
  • начисляется от суммы покупок не менее 10 000 руб. в месяц;
  • макс. - 2 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
6,2%
процентная ставка меняется в зависимости от размера устанавливаемого ЦБ базового уровня доходности по вкладам до востребования
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,2%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,2%, мин. 5 долл.
Лимиты по операциям
100 000 в день, 300 000 в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
  • плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 36,5% годовых;
  • доставка карт и ПИН-конвертов по желанию клиента - 200 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • возможна доставки карты;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН организаций-участников платежной системы NCC;
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете
Особые ограничения
  • карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения, требуется перевод пенсии в банк
Дата актуализации
01.02.2019 11:30
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 1 городе России
2 116
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Справочная информация
АО «Тольяттихимбанк»
Адрес
445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Горького, д. 96
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тольятти
Отделения 5
Банкоматы 39
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Телефоны
(8482) 71-81-71