Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Cash Back 0,5% начисляется от суммы покупок не менее 10 000 руб. в месяц;

макс. - 2 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете процентная ставка меняется в зависимости от размера устанавливаемого ЦБ базового уровня доходности по вкладам до востребования 6,2% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 5 долл. Лимиты по операциям 100 000 в день, 300 000 в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;

плата за пользование неразрешенным овердрафтом - 36,5% годовых;

доставка карт и ПИН-конвертов по желанию клиента - 200 руб. Требования к держателю карты Возраст для мужчин: от 60 лет

для женщин: от 55 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

возможна доставки карты;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН организаций-участников платежной системы NCC;

бесплатный выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете Особые ограничения карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения, требуется перевод пенсии в банк Дата актуализации 01.02.2019 11:30 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.