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Бизнес карты

Найдено 8 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
нет 894 - 1 788 нет нет
Visa Unembossed
 нет 0 - 2 770 до 5% нет
Visa Gold
Mastercard Gold
 нет 0 - 5 280 до 5% нет
Visa Classic
Mastercard Standard
 нет 0 - 3 780 до 5% нет
Visa Business
 нет 1 200 нет нет
нет 8 070 - 47 880 нет нет
нет 0 - 169 1% нет
нет 700 - 8 400 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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