Юнистрим денежные переводы, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Выгодная
Visa Classic Unembossed — Юнистрим денежные переводыеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 650 до 1 000 ₽
- стоимость обслуживания от 10 до 15 $
- стоимость обслуживания от 9 до 13 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Unembossed
- Visa Classic
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
карта может быть как именной, так и неименной (моментальной выдачи)
Выпуск и обслуживание
650 - 1 000 ₽
650 руб. за карту c контактной оплатой, 1 000 руб. за карту c бесконтактной оплатой PayWave
Выпуск и обслуживание
10 - 15 $
650 руб. (эквивалент) за карту c контактной оплатой, 1 000 руб. (эквивалент) за карту c бесконтактной оплатой PayWave
Выпуск и обслуживание
9 - 13 €
650 руб. (эквивалент) за карту c контактной оплатой, 1 000 руб. (эквивалент) за карту c бесконтактной оплатой PayWave
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 30 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 0,5 долл.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 5 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 долл. в день, до 4 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 0,5 евро
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 5 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 евро в день, до 4 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
- максимальный единовременный остаток на счете карты - до 600 000 руб. / 8 000 долл. / 7 000 евро;
- конвертация - по курсу банка;
- при выпуске карты типа c контактной оплатой предоставляется скидка в размере 100% комиссии за первый перевод по Системе денежных переводов "Юнистрим", осуществленный с использованием карты через систему Мобильный банк, при условии, что сумма каждого перевода не более 15 000 рублей (или эквивалент в валюте); при выпуске карты c бесконтактной оплатой Paywave - скидка в размере 100% комиссии за первые три перевода
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- бонусная программа;
- предоставление скидки за переводы по Системе денежных переводов «ЮНИСТРИМ»
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
- возможно оформление карты нерезидентам при предъявлении национального паспорта, официальной регистрации в органах ФМС РФ, миграционной карты
Дата актуализации
04.02.2019 11:20
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Выгодная» в 0 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Юнистрим»
- Адрес
- 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2
- Сайт
- www.unistream.ru
- Отделения и банкоматы
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