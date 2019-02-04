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Юнистрим денежные переводы, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Выгодная

Visa Classic Unembossed — Юнистрим денежные переводы
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 650 до 1 000 ₽
  • Visa Classic Unembossed — Юнистрим денежные переводы
  • Visa Classic — Юнистрим денежные переводы
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Unembossed
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)

карта может быть как именной, так и неименной (моментальной выдачи)

Выпуск и обслуживание
650 - 1 000 ₽

650 руб. за карту c контактной оплатой, 1 000 руб. за карту c бесконтактной оплатой PayWave

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%, мин. 30 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
  • максимальный единовременный остаток на счете карты - до 600 000 руб. / 8 000 долл. / 7 000 евро;
  • конвертация - по курсу банка;
  • при выпуске карты типа c контактной оплатой предоставляется скидка в размере 100% комиссии за первый перевод по Системе денежных переводов "Юнистрим", осуществленный с использованием карты через систему Мобильный банк, при условии, что сумма каждого перевода не более 15 000 рублей (или эквивалент в валюте); при выпуске карты c бесконтактной оплатой Paywave - скидка в размере 100% комиссии за первые три перевода
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бонусная программа;
  • предоставление скидки за переводы по Системе денежных переводов «ЮНИСТРИМ»
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
  • возможно оформление карты нерезидентам при предъявлении национального паспорта, официальной регистрации в органах ФМС РФ, миграционной карты
Дата актуализации
04.02.2019 11:20
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Выгодная» в 0 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Юнистрим»
Адрес
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2
Сайт
www.unistream.ru
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