Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Unembossed

Visa Classic Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) карта может быть как именной, так и неименной (моментальной выдачи) Выпуск и обслуживание 650 - 1 000 ₽ 650 руб. за карту c контактной оплатой, 1 000 руб. за карту c бесконтактной оплатой PayWave Выпуск и обслуживание 10 - 15 $ 650 руб. (эквивалент) за карту c контактной оплатой, 1 000 руб. (эквивалент) за карту c бесконтактной оплатой PayWave Выпуск и обслуживание 9 - 13 € 650 руб. (эквивалент) за карту c контактной оплатой, 1 000 руб. (эквивалент) за карту c бесконтактной оплатой PayWave Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 30 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 0,5 долл. Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 5 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 5 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 500 долл. в день, до 4 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 0,5 евро Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 5 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 5 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 500 евро в день, до 4 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;

максимальный единовременный остаток на счете карты - до 600 000 руб. / 8 000 долл. / 7 000 евро;

конвертация - по курсу банка;

при выпуске карты типа c контактной оплатой предоставляется скидка в размере 100% комиссии за первый перевод по Системе денежных переводов "Юнистрим", осуществленный с использованием карты через систему Мобильный банк, при условии, что сумма каждого перевода не более 15 000 рублей (или эквивалент в валюте); при выпуске карты c бесконтактной оплатой Paywave - скидка в размере 100% комиссии за первые три перевода Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

бонусная программа;

предоставление скидки за переводы по Системе денежных переводов «ЮНИСТРИМ» Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка Особые ограничения возможно оформление карты нерезидентам при предъявлении национального паспорта, официальной регистрации в органах ФМС РФ, миграционной карты Дата актуализации 04.02.2019 11:20 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.