Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard Unembossed Non-Personalized

Mastercard World Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Cash Back начисляется баллами с последующей конвертацией: 3 000 баллов - 1 500 руб.;

6 000 баллов - 9 000 руб. - 1 раз в год Бонусы благотворительность

для путешествий

другое программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на cash back, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.: 1 балл за каждые 50 руб. покупок;

макс. 4 000 баллов в месяц;

баллы сгорают, если более 12 мес. не было начислений или трат баллов Начисление процентов на остаток средств на счете на минимальный остаток 3% годовых - до 50 000 руб., 4% годовых - 50 000 - 300 000 руб., 5% годовых - 300 000 - 1 000 000 руб., 6% годовых - от 1 000 000 руб. от 3% до 6% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 588 ₽ по 49 руб. в месяц;

плата не взимается в первые 2 месяца и далее, если минимальный остаток на карте от 5 000 руб. или сумма покупок свыше 1 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,7% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб. (включительно) за операцию;

49 руб. при сумме операции до 3 000 руб.;

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб. (включительно) за операцию;

49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. ;

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие от 3 000 руб. в любых сторонних устройствах на территории РФ;

бонусная программа или cash back;

предусмотрено бесплатное обслуживание Минусы наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка Дата актуализации 07.08.2019 16:02 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту 14 заявок за 30 дней

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.