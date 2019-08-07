Дебетовая карта "Прибыль" в банке Уралсиб
Mastercard World «Прибыль» — Банк Уралсиб
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 588 ₽
- cash back
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard Unembossed Non-Personalized
- Mastercard World
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
начисляется баллами с последующей конвертацией:
- 3 000 баллов - 1 500 руб.;
- 6 000 баллов - 9 000 руб. - 1 раз в год
Бонусы
- благотворительность
- для путешествий
- другое
программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на cash back, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.:
- 1 балл за каждые 50 руб. покупок;
- макс. 4 000 баллов в месяц;
- баллы сгорают, если более 12 мес. не было начислений или трат баллов
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 6%
на минимальный остаток 3% годовых - до 50 000 руб., 4% годовых - 50 000 - 300 000 руб., 5% годовых - 300 000 - 1 000 000 руб., 6% годовых - от 1 000 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 588 ₽
- по 49 руб. в месяц;
- плата не взимается в первые 2 месяца и далее, если минимальный остаток на карте от 5 000 руб. или сумма покупок свыше 1 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб. (включительно) за операцию;
- 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб.;
- 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб. (включительно) за операцию;
- 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. ;
- 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие от 3 000 руб. в любых сторонних устройствах на территории РФ;
- бонусная программа или cash back;
- предусмотрено бесплатное обслуживание
Минусы
- наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка
Дата актуализации
07.08.2019 16:02
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Прибыль» в 151 городе России
Справочная информация
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- ОГРН
- 1020280000190
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 250-57-57 — единая справочная служба