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Дебетовые карты в Томскпромстройбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Томскпромстройбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Visa Classic — Томскпромстройбанк
Дебетовая
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Visa Electron — Томскпромстройбанк
Дебетовая Electron
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Visa Gold — Томскпромстройбанк
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Мир Классическая — Томскпромстройбанк
Дебетовая Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
Мир Классическая — Томскпромстройбанк
Пенсионная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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