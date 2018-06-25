Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в банке «Ростфинанс»изменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Ростфинанс». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
4 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|750
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|15
|нет
|нет
|евро
|нет
|15
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|50
|нет
|нет
|евро
|нет
|50
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|4,5%
|1 150
|нет
|нет
|доллар США
|0,25%
|20
|нет
|нет
|евро
|0,25%
|20
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|3 500
|нет
|нет
|доллар США
|до 0,5%
|60
|нет
|нет
|евро
|до 0,5%
|60
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка «Ростфинанс»
Оценка: 5
Спасибо большое вашим сотрудникам банка, они молодцы, очень вежливые и внимательные.
... Весь отзыв
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Оценка: 4 Не засчитана
Добрый день всем читающим!
... Весь отзыв
... Весь отзыв
4 189
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