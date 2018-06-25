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Дебетовые карты в банке «Ростфинанс»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Ростфинанс». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Mastercard Standard — Ростфинанс
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 750 нет нет
доллар США нет 15 нет нет
евро нет 15 нет нет
MasterCard Gold — Ростфинанс
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
доллар США нет 50 нет нет
евро нет 50 нет нет
Mastercard Standard — Ростфинанс
Доходный рост
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4,5% 1 150 нет нет
доллар США 0,25% 20 нет нет
евро 0,25% 20 нет нет
MasterCard Gold — Ростфинанс
Доходный рост Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 3 500 нет нет
доллар США до 0,5% 60 нет нет
евро до 0,5% 60 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «Ростфинанс»

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