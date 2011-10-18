

Держатель дебетовой карты Энерготрансбанка имеет право распоряжаться только той суммой, которая есть на его счете. Открытия кредитной линии этот продукт не предусматривает.

Ознакомиться с многообразием вариантов, доступных для заказа, вы можете на нашем сайте. Портал Banki.ru публикует полезную информацию обо всех предложениях финансовой организации. Пользуясь нашими базами данных, вы всегда будете в курсе того, что происходит на банковском рынке России.

Выбор

В ассортимент дебетовок входят варианты для тех, кто:

• просто хочет получать заработную плату, пенсию или стипендию;

• занимается бизнесом и принимает безналичную оплату от своих клиентов;

• пытается увеличить собственные сбережения (это позволяет сделать опция начисления процентов на остаток);

• часто летает на самолетах, путешествует;

• любит делать покупки, в том числе в интернет-магазинах;

• желает участвовать в выгодных акциях и пользоваться многочисленными бонусами.

Выбор действительно велик. Каждую дебетовку можно назвать уникальной. Если вы сомневаетесь, какая карта соответствует вашим целям, получите бесплатную консультацию квалифицированного менеджера Банки.ру. Для этого заполните форму «Вопрос-ответ».

