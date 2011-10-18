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Дебетовые карты в Энерготрансбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Энерготрансбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

Mastercard Standard — Энерготрансбанк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 200 - 1 600 нет нет
доллар США нет 18 - 24 нет нет
евро нет 16 - 21 нет нет
Visa Gold — Энерготрансбанк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 4 500 - 5 500 нет нет
доллар США нет 69 - 84 нет нет
евро нет 60 - 73 нет нет
Мир Классическая — Энерготрансбанк
Дебетовая Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
Visa Electron — Энерготрансбанк
Дебетовая (моментальная)
Visa Electron Instant Issue , Mastercard Maestro Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
доллар США нет 8 нет нет
евро нет 7 нет нет
Мир Классическая — Энерготрансбанк
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3,5% 0 нет нет
MasterCard Gift «Подарочная» — Энерготрансбанк
Подарочная
Mastercard Gift
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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