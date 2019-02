Справка Banki.ru

АО «КБ «Энерготрансбанк» учрежден в декабре 1990 года на базе Октябрьского отделения Промстройбанка в Калининграде. Первыми пайщиками банка стали Калининградэнерго, Вагоностроительный завод, Промжелдортранс, Калининградский порт Западного речного пароходства. В 2002 году банк преобразован в закрытое акционерное общество, с 2005 года действует в форме открытого акционерного общества. В 2006 году банк был реорганизован в форме присоединения к нему ОАО «Народный фонд» (бывший АООТ «Народный чековый инвестиционный фонд», членом совета директоров являлся Владимир Щербаков) с конвертацией (обменом) акций, принадлежавших акционерам ОАО «Народный фонд», в акции ОАО «КБ «Энерготрансбанк». В феврале 2005 года кредитная организация стала участником системы страхования вкладов.

АО «КБ «Энерготрансбанк» является головной кредитной организацией банковской группы, в состав которой помимо него входят еще десять обществ с ограниченной ответственностью, девять из которых были приобретены банком в 2017 году.

На текущий момент кредитная организация имеет довольно дифференцированную структуру собственников, в которой много миноритарных владельцев. Общее количество акционеров банка — более 603 тыс. (110 юридических лиц, остальные — физические лица). Основными бенефициарами банка являются член совета директоров и совладелец АО «Автотор»* Владимир Щербаков (48,60%), Дмитрий Иванов (6,75%), Игорь Иванов (1,71%). Акционеры-миноритарии контролируют 42,93%, в их числе более 600 тыс. инвесторов ОАО «Народный фонд».

Головной офис кредитной организации расположен в Калининграде. Сеть продаж банка представлена одним филиалом (в Москве), девятью операционными и шестью дополнительными офисами, а также двумя операционными кассами вне кассового узла (Калининград и область, Санкт-Петербург). Собственная банкоматная сеть насчитывает 82 банкомата и свыше 400 терминалов.

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса по собственным программам и за счет целевых ресурсов ОАО «МСП Банк»), операции в иностранной валюте, операции с ценными бумагами (услуги депозитария, работа с векселями, услуги на финансовых рынках), инкассацию, банковские гарантии, дистанционное обслуживание, размещение средств (депозиты, векселя), корпоративные карты (MasterCard, Visa), зарплатные проекты, торговый эквайринг и др.

Физическим лицам доступны РКО, линейка вкладов, кредитование (потребительское, ипотечное, автокредитование, овердрафт, рефинансирование, кредитные карты), валютные операции, банковские карты (MasterCard, Visa, «Мир»), денежные переводы (Western Union, MoneyGram, Contact, «Золотая Корона», Blizko, UNIStream), интернет-банкинг, индивидуальные сейфы, коммунальные платежи, монеты из драгоценных металлов, обезличенные металлические счета и др.

Ключевыми корпоративными клиентами банка являются компании промышленности, торговли, коммерческой деятельности, транспорта, строительства, финансов и инвестиций, проводящие операции с недвижимостью. В числе клиентов банка ОАО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Калининградбуммаш», ОАО «Промжелдортранс», ОАО «Мамоновский рыбоконсервный комбинат», АО «Автотор» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 22,6% (или 6,7 млрд рублей), составив 36,2 млрд рублей на 01.04.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 59,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 24% до 19,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 58,5 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 51% до 59,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 6,4 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 5 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 3,9% (или 186,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 13,8% и 86,2% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 276,8 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 22,03% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 31,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 79,1% и 20,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 24,4% до 19,1%, при этом их номинальный объем сократился на 295,9 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 33,1% до 28,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 442 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 21,4% до 31,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,2 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 12,1% до 15,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,1 млрд рублей;

• доля основных средств сократилась c 2,4% до 1,9%, при этом их номинальный объем сократился на 2,5 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 5,9% до 2,4%, при этом их номинальный объем сократился на 885,2 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 6,9 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 295,9 млн рублей (или 4,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 74,2%. В структуре корпоративного кредитного портфеля доминируют отрасли торговли (40,7%), пищевой промышленности (17,0%) и операций с недвижимостью (15,7%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 86,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 6,1% до 6,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 30,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 10,3 млрд рублей (148,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 11,5 млрд рублей, из которых 11,5 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 136,6 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 185,9 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 131,2 млн рублей.

Совет директоров: Игорь Иванов (председатель), Андрей Погодин, Юрий Пономарев, Сергей Кокурин, Сергей Соловьев, Александр Бринза, Оксана Погодина, Сергей Щербаков, Владимир Щербаков.

Правление: Сергей Соловьев (председатель), Валентина Литвякова, Татьяна Панкова, Илона Густова, Дмитрий Олейник.

* АО «Автотор» — калининградский автопроизводитель, выпускающий модели BMW, KIA, Hyundai, GMC и GMK (Opel, Chevrolet, Cadillac). Компания контролируется менеджментом во главе с совладельцем Автотора Владимиром Щербаковым. В группе компаний «Автотор» работают порядка 2 500 сотрудников. По итогам 2016 года компания получила прибыль в размере 1,3 млрд рублей по РСБУ, выручка составила 41,3 млрд рублей, активы — 6,5 млрд рублей, отрицательный капитал и резервы — «минус» 3,4 млрд рублей.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru