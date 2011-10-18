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Вклады Энерготрансбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Энерготрансбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

7 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,7% 600 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 1,35% 20 000 271 день
Евро 0,1% 1 000 91 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,75% 3 000 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,75% 10 000 271 день
Евро 0,1% 1 000 271 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,2% 600 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,95% 20 000 271 день
Евро 0,1% 500 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,45% 150 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,4% 1 500 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,1% 23 900 271 день
Евро 0,1% 20 700 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 10 000 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,1% 700 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,7% 11 300 181 день
Евро 0,1% 9 200 181 день
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Энерготрансбанка

Вклады Энерготрансбанка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Энерготрансбанка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.

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