Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Енисейского Объединенного Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Китайский юань
|4%
|3 000
|720 дней
|
|Гонконгский доллар
|4%
|3 000
|720 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Фунт стерлингов
|4,5%
|3 000
|370 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,05%
|1 500 000
|1080 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,2%
|1 500 000
|1080 дней
|
|Доллар США
|2,7%
|45 000
|370 дней
|Евро
|0,65%
|45 000
|1080 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,3%
|1 500 000
|1080 дней
|
|Доллар США
|2,85%
|45 000
|370 дней
|Евро
|0,8%
|45 000
|1080 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,8%
|1 500 000
|1080 дней
|
|Доллар США
|2,4%
|45 000
|370 дней
|Евро
|0,35%
|45 000
|1080 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|1 500 000
|1080 дней
|
|Доллар США
|3,1%
|45 000
|370 дней
|Евро
|1%
|45 000
|1080 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,8%
|600 000
|370 дней
|
|Китайский юань
|3,25%
|60 000
|720 дней
|Доллар США
|1,25%
|6 000
|720 дней
|Евро
|0,7%
|6 000
|720 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,4%
|1 000
|1080 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,95%
|1 500 000
|1080 дней
|
|Доллар США
|2,5%
|45 000
|370 дней
|Евро
|0,45%
|45 000
|1080 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,4%
|1 500 000
|1080 дней
|
|Доллар США
|2,95%
|45 000
|370 дней
|Евро
|0,85%
|45 000
|1080 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,1%
|1 500 000
|1080 дней
|
|Доллар США
|2,6%
|45 000
|370 дней
|Евро
|0,55%
|45 000
|1080 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Швейцарский франк
|4,5%
|300
|370 дней
|
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|4,05%
Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Енисейском Объединенном Банке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Енисейском Объединенном Банке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!