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Вклады Енисейского Объединенного Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Енисейского Объединенного Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

13 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Китайский юань 4% 3 000 720 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Гонконгский доллар 4% 3 000 720 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Фунт стерлингов 4,5% 3 000 370 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,05% 1 500 000 1080 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,2% 1 500 000 1080 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,7% 45 000 370 дней
Евро 0,65% 45 000 1080 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,3% 1 500 000 1080 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Доллар США 2,85% 45 000 370 дней
Евро 0,8% 45 000 1080 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,8% 1 500 000 1080 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,4% 45 000 370 дней
Евро 0,35% 45 000 1080 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 1 500 000 1080 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 3,1% 45 000 370 дней
Евро 1% 45 000 1080 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,8% 600 000 370 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Китайский юань 3,25% 60 000 720 дней
Доллар США 1,25% 6 000 720 дней
Евро 0,7% 6 000 720 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,4% 1 000 1080 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,95% 1 500 000 1080 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
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Доллар США 2,5% 45 000 370 дней
Евро 0,45% 45 000 1080 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,4% 1 500 000 1080 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,95% 45 000 370 дней
Евро 0,85% 45 000 1080 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,1% 1 500 000 1080 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,6% 45 000 370 дней
Евро 0,55% 45 000 1080 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Швейцарский франк 4,5% 300 370 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Енисейского Объединенного Банка

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Енисейском Объединенном Банке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Енисейском Объединенном Банке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!

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