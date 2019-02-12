период рассрочки: 1-12 месяцев на покупки в зависимости от магазина-партнера, 3 месяца на снятие наличных (при подключении опции "Снятие наличных") и на покупки вне партнерской сети (при подключении опции на 30 дней за 499 руб.)

возможно увеличение срока рассрочки при подключении опции "Десятка" (799 руб. - на 1 покупку, 599 руб. - на все покупки в течение месяца, 1 299 руб. - на все покупки в течение трех месяцев)

ежемесячный платеж рассчитывается путем деления суммы покупки на количество месяцев рассрочки, если покупок несколько, то платежи суммируются