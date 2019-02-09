Потребительские кредиты Совкомбанкаизменить банк
Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Совкомбанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
8 потребительских кредитов
2 136 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 8,90%
|100 000
|1 год
|
532 заявки за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 17,40%
|до 1 000 000
|5 лет
|
78 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 16,90%
|до 1 000 000
|5 лет
|
27 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 16,90%
|до 1 000 000
|5 лет
|
26 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|18,90%
|до 30 000 000
|10 лет
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 16,40%
|до 299 999
|3 года
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 19,90%
|до 299 999
|3 года
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 20,90%
|до 40 000
|18 мес.
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.