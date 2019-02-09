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Потребительские кредиты Совкомбанка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Совкомбанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

8 потребительских кредитов
2 136 заявок за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 8,90% 100 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
532 заявки за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 17,40% до 1 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
78 заявок за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 16,90% до 1 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
27 заявок за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 16,90% до 1 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
26 заявок за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 18,90% до 30 000 000 10 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 16,40% до 299 999 3 года
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 19,90% до 299 999 3 года
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 20,90% до 40 000 18 мес.
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 4 Проверяется
Меня разочаровал Совком-банк немного. В одном из его отделений, в Москве, на улице Долгоруковская, д.5 случилась неприятная ситуация. Услугами данного банка я не так давно начала... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
   Хочу выразитьблагодарность сотруднице "Совкомбанка" на Комендантском проспекте
Луизе Исмагиловой. Как с ребенком нянчилась со мной на протяжении двух недель... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Хочу поблагодарить сотрудника банка Марию. Отличное обращение с клиентами, всё популярно объяснила. Если все сотрудники банка будут такие как Мария, его ждёт процветание... Весь отзыв
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Кредитный калькулятор в Совкомбанке
656 016

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Совкомбанк кредит

Чтобы найти подходящий потребительский кредит в Совкомбанке на Банки.ру, пользователю следует указать в форме поиска значимые для него параметры, такие как сумма и срок кредитования, желательный срок рассмотрения заявки, желает ли он взять кредит наличными или направить заемные средства на оплату определенных товаров или услуг компаний — партнеров банка. Кредитные продукты в результатах поиска сортируются в первую очередь по популярности. Данный показатель определяется в зависимости от количества онлайн-заявок, поданных через Банки.ру за последние 30 дней. Предложения, по которым не предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки на нашем сайте, следуют ниже и ранжированы между собой в зависимости от размера минимальных процентных ставок. Следует учитывать, что указанный минимальный процент зачастую актуален только при условии личного страхования заемщика. Он повышается в случае отказа клиента застраховать жизнь и здоровье. Если пользователь хочет взять кредит без справок о доходах, ему нужно быть готовым к тому, что процент по таким программам будет выше, чем по ссудам, выдаваемым при предоставлении полного пакета документов. Зная срок и сумму кредита, точный размер процентной ставки и комиссий, а также возможный порядок погашения, заемщик может самостоятельно рассчитать ориентировочный размер ежемесячного платежа при помощи любого универсального кредитного калькулятора, размещенного в Интернете. Если вас заинтересовал кредит Совкомбанка, внимательно ознакомьтесь с полными условиями программы, сделайте предварительный расчет графика платежей и смело оформляйте заявку.

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