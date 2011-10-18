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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в ББР Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

3 потребительских кредита

Без обеспечения Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 19,00% до 100 000 2 года обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 2 дней Под залог движимого имущества Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 16,00% до 6 000 000 5 лет требуется обеспечение

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - 5 дней Под залог недвижимого имущества Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 14,75% до 15 000 000 10 лет требуется обеспечение

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - 5 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.