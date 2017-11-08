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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Ростфинанс», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

3 потребительских кредита

Кредит на неотложные нужды с обеспечением Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 12,00% от 400 001 5 лет требуется обеспечение

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 3 дней Кредит на неотложные нужды без обеспечения Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 13,00% до 400 000 5 лет обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 3 дней Пенсионный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 20,00% до 600 000 1 год обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 3 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.