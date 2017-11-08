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Потребительские кредиты банка «Ростфинанс»

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Ростфинанс», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

3 потребительских кредита
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,00% от 400 001 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,00% до 400 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 20,00% до 600 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Не засчитана
Проживаю в Великом Новгороде. Нужно было срочно получить кредит. Подал заявки в ВТБ, Сбербанк, Россельхоз - везде отказ. Кредитная история хорошая, текущих кредитов нет. Решил "на... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в банке «Ростфинанс»
5 352

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