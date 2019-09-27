Если вы давно хотите облегчить и ускорить процесс получения заработанных денег, обратите внимание на зарплатную дебетовую карту в Сбербанке России. Этот инструмент легко и быстро получить, от вас не потребуется множества документов, зато он существенно облегчит перевод зарплаты. Также на него можно переводить премиальные, командировочные и отпускные деньги.

Можно ли использовать данное платежное средство за границей?

Многие, отправляясь за рубеж, заводят пластик именно затем, чтобы было удобнее распоряжаться капиталом в другой стране. При этом можно продолжать использовать ваш счет в рублях, оплата будет взиматься согласно курсу конвертации. Если же вы не хотите терять суммы на конвертации, откройте валютный счет. На него можно будет сразу класть доллары или евро.

Интернет-банкинг

Вместе с пластиковым инструментом вы можете завести интернет-банк. Он дает возможность с помощью сети проверять состояние счета и выполненные операции, оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь, погашать штрафы и т.д. Для всех этих оплат больше не нужно будет выходить из дома, а значит, вы существенно сэкономите драгоценные часы. Чтобы подключить интернет-банкинг, проконсультируйтесь с менеджером. Он ответит на все интересующие вопросы и, возможно, выдаст дополнительный пароль для повышения безопасности.

Система кэшбэка

Одно из преимуществ данного продукта — система cashback. С английского это переводится как «возврат денег». После получения заработной платы не спешите ее обналичивать. Если вы расплачиваетесь с помощью пластика, то процент от потраченной суммы возвращается обратно. Услуга распространяется на те кинотеатры, кафе, магазины и т.д., которые имеют договоренность с вашим банком. Обычно список партнеров имеется на сайте банковской организации.

Где можно открыть пластик?

Для удобства пользователей создатели сайта banki.ru создали полный и актуальный список банков, где действует это предложение. У нас вы можете узнать обо всех деталях, например:

тарифы;

система бонусов;

именной или неименной продукты;

стоимость и срок открытия;

цена за годовое обслуживание.

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