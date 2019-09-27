Зарплатные карты в в Сбербанке России

Банк: Сбербанк России
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
нет 450 - 750 есть
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Альфа-карта
Альфа-Банк
до 7% годовых
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Самый лучший оператор на свете
Оценка: 5 Проверяется
Сегодня 27.09.2019 я обратился в тинькофф банк по онлайн звонку и посли длительных мучений с недооператорами я нарвался на это чудо этот супер оператор ответил мне очень вежливо он... Весь отзыв
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Зарплатные карты в в Сбербанке России в городах:

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Если вы давно хотите облегчить и ускорить процесс получения заработанных денег, обратите внимание на зарплатную дебетовую карту в Сбербанке России. Этот инструмент легко и быстро получить, от вас не потребуется множества документов, зато он существенно облегчит перевод зарплаты. Также на него можно переводить премиальные, командировочные и отпускные деньги.

Можно ли использовать данное платежное средство за границей?

Многие, отправляясь за рубеж, заводят пластик именно затем, чтобы было удобнее распоряжаться капиталом в другой стране. При этом можно продолжать использовать ваш счет в рублях, оплата будет взиматься согласно курсу конвертации. Если же вы не хотите терять суммы на конвертации, откройте валютный счет. На него можно будет сразу класть доллары или евро.

Интернет-банкинг

Вместе с пластиковым инструментом вы можете завести интернет-банк. Он дает возможность с помощью сети проверять состояние счета и выполненные операции, оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь, погашать штрафы и т.д. Для всех этих оплат больше не нужно будет выходить из дома, а значит, вы существенно сэкономите драгоценные часы. Чтобы подключить интернет-банкинг, проконсультируйтесь с менеджером. Он ответит на все интересующие вопросы и, возможно, выдаст дополнительный пароль для повышения безопасности.

Система кэшбэка

Одно из преимуществ данного продукта — система cashback. С английского это переводится как «возврат денег». После получения заработной платы не спешите ее обналичивать. Если вы расплачиваетесь с помощью пластика, то процент от потраченной суммы возвращается обратно. Услуга распространяется на те кинотеатры, кафе, магазины и т.д., которые имеют договоренность с вашим банком. Обычно список партнеров имеется на сайте банковской организации.

Где можно открыть пластик?

Для удобства пользователей создатели сайта banki.ru создали полный и актуальный список банков, где действует это предложение. У нас вы можете узнать обо всех деталях, например:

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