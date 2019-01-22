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системы Мир Классическая

Дебетовая Мир

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 500 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
4% годовых - на ежедневный остаток на от 50 000 руб. до 200 000 руб. в течение месяца; 0% - на остаток до 50 000 руб. и свыше 200 000руб.
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 300 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 300 000руб.;7% - свыше 3 000 000руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - до 20 000 руб. в месяц;1% - от 20 000 руб. до 3 000 000 руб.;7% - более 3 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН других банков

1% - до 3 000 000 руб. в месяц;7% - более 3 000 000 руб. в месяц

Лимиты по операциям
снятие наличных в сутки: в банкомате банка и других банках - 100 000 руб.; в ПВН банка - 300 000 руб.; месячный лимит на снятие наличных - 3 000 000 руб.
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков;
  • начисление процентов на остаток на картсчете
Дата актуализации
22.01.2019 15:01
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 7 городах России
509
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Справочная информация
ПАО «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Адрес
173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11
Отделения и банкоматы
в вашем городе Великий Новгород
Отделения 3
Банкоматы 7
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Телефоны
(8162) 50-11-01