Вход

Дебетовые карты в Новобанке

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Новобанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,2% 550 нет нет
доллар США 0,01% 40 нет нет
евро 0,01% 40 нет нет
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,2% 1 800 нет нет
доллар США 0,01% 75 нет нет
евро 0,01% 75 нет нет
Дебетовая Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 500 нет нет
Пенсионная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
3 243

Похожие продукты других банков: Саратов, Алтайкапиталбанк, Уралпромбанк.

Другие продукты: Кредиты для бизнеса, Кредитные карты, Ипотека