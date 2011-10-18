Дебетовые карты в БыстроБанкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в БыстроБанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
5 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|0,1%
|480
|нет
|
|доллар США
|нет
|16
|нет
|
|евро
|нет
|16
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|0,1%
|720
|нет
|
|доллар США
|нет
|24
|нет
|
|евро
|нет
|24
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|0,1%
|960
|нет
|
|доллар США
|нет
|36
|нет
|
|евро
|нет
|36
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|0,1%
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|4%
|0
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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