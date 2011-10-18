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Дебетовые карты в БыстроБанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в БыстроБанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Visa Classic — БыстроБанк
Дебетовая
Visa Instant Issue , Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 480 нет
  • заправки
  • супермаркеты
  • другое
доллар США нет 16 нет
  • заправки
  • супермаркеты
  • другое
евро нет 16 нет
  • заправки
  • супермаркеты
  • другое
Visa Gold — БыстроБанк
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 720 нет
  • супермаркеты
  • заправки
  • другое
доллар США нет 24 нет
  • супермаркеты
  • заправки
  • другое
евро нет 24 нет
  • супермаркеты
  • заправки
  • другое
Visa Platinum — БыстроБанк
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 960 нет
  • супермаркеты
  • заправки
  • другое
доллар США нет 36 нет
  • супермаркеты
  • заправки
  • другое
евро нет 36 нет
  • супермаркеты
  • заправки
  • другое
Мир — БыстроБанк
Дебетовая Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 0 нет
  • заправки
  • супермаркеты
  • другое
Мир — БыстроБанк
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 нет
  • супермаркеты
  • заправки
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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