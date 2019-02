Справка Banki.ru

ПАО «БыстроБанк» было зарегистрировано в апреле 1992 года в Ижевске под наименованием «ИжЛадабанк». Учредителями выступили 21 предприятие и 18 физических лиц, в том числе Ладабанк, холдинговая фирма «Сапсан», фирма «Соло», транспортно-производственная фирма «Удмуртвнештранс», АОЗТ «Урал-Биси», АОЗТ «Урал-Холдинг».

До 2002 года банк обслуживал преимущественно крупные предприятия Удмуртии (ТЭК, энергетика, промышленность), в январе 2005 года присоединился к системе страхования вкладов. По состоянию на апрель 2007 года президент, председатель правления и член совета директоров Владислав Колпаков формально владел более чем 98% акций банка. В апреле 2007 года в число новых акционеров ИжЛадабанка (и близкого к нему Мобилбанка) вошли знакомые Колпакову по межбанковскому бизнесу физические лица, ранее являвшиеся членами совета директоров Оргрэсбанка (впоследствии проданного скандинавской банковской группе Nordea). Примерно в то же время ИжЛадабанк был переориентирован на агрессивное развитие за счет расширения сети продаж и летом 2008 года получил новое наименование — ОАО «БыстроБанк».

В августе 2012 года и июле 2014 года банк привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе один раз был оштрафован.

Долгое время в состав банковской группы ИжЛадабанка входил другой небольшой удмуртский банк — Мобилбанк, также ориентированный на корпоративных заемщиков. После прихода новых акционеров (на тот момент продавших Оргрэсбанк группе Nordea) предполагалось развитие двух банков по разным направлениям: розничными продуктами должен был заниматься ИжЛадабанк (БыстроБанк), а специализацией Мобилбанка должен был стать корпоративный бизнес. Однако из-за разногласий старых (ставших миноритариями) и новых акционеров такая схема развития не была реализована. В 2008—2009 годах из Мобилбанка в БыстроБанк был выведен основной бизнес, а в августе 2012 года у Мобилбанка начались проблемы с ликвидностью и была отозвана лицензия (незадолго до этого банк сменил акционеров).

На текущий момент основные бенефициары банка — сын основателя и президента группы компаний «Ланит» Георгия Генса Филипп Генс, член совета директоров Сергей Тихомиров, Михаил Яковлев (у всех троих по 20,78%), член совета директоров Сергей Моховиков (15,34%), основатель консалтинговой компании FinPoint Сергей Будкин (9,99%, член совета директоров БыстроБанка, ООО «Энергокруг», ОАО «КБ «Хлынов», независимый председатель совета директоров австралийского Irae Investments Limited), член совета директоров, председатель правления банка Владислав Колпаков (9,99%), Надежда Успенская (2,26%).

Отметим, что отец одного из бенефициаров БыстроБанка Филиппа Генса Георгий Генс также являлся совладельцем банка «Российский Кредит» (лицензия отозвана 24 июля 2015 года), который был приобретен группой инвесторов у Бидзины Иванишвили в мае 2012 года, его доля в капитале «Российского Кредита» на момент отзыва лицензии составляла 20,01%.

Сеть продаж, помимо головного офиса в Ижевске, представлена филиалом в Москве, 12 дополнительными, восемью кредитно-кассовыми офисами, а также 14 операционными офисами. Среднесписочная численность персонала на 1 июля 2018 года составляла 722 человека (годом ранее — 745 человек).

До 2002 года ключевыми клиентами являлись предприятия группы «Удмуртнефть», «Удмуртэнерго» и «Ижевскгаз», банк преимущественно ориентировался на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов. БыстроБанк активно развивает розничный бизнес, имеется большое количество кредитных программ для населения (потребительские кредиты, ипотека, автокредиты, карточные кредиты и др.). Банком выпущено более 204 тыс. пластиковых карт MasterCard, Visa и местной платежной системы CityCard, для держателей которых установлено около 180 банкоматов, ПВН и информационных точек обслуживания (сеть очень активно расширялась в 2012 году). Банк обслуживает более 6,5 тыс. корпоративных клиентов и более 400 тыс. клиентов — физических лиц.

Ключевыми клиентами банка, помимо физлиц, на сегодняшний день являются компании финансового сектора, сферы строительства и недвижимости, торговли, услуг, страхования, производства. Среди клиентов банка были замечены такие компании, как ООО «Онланта», ЗАО «Ланит», ООО «ДПИ-Проекты», ООО «Ландис», ОАО «Бланкиздат», ОАО «Уралметаллургмонтаж», ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг».

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 3% (или 1,1 млрд рублей), составив 38,6 млрд рублей на 01.07.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема высоколиквидных активов и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 64,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 65,5% до 64,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 269,5 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 4,7% до 3,9%, при этом их номинальный объем сократился на 277 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 10,1% до 14,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,7 млрд рублей;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 3,7 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,2% (или 43,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 9,5% и 90,5% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату находится на крайне удовлетворительном уровне, составляя 11,34% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 63,2% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 82,9% и 17,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 66,9% до 63,2%, при этом их номинальный объем сократился на 654,2 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 15,1% до 19,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,8 млрд рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в виде межбанковских кредитов минимальна (менее 1%);

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 7,9% до 13,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,2 млрд рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2% до 2,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 207,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 24,4 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 654,2 млн рублей (или 2,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 94%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 95%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 6% до 6,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 12,4%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 27,5 млрд рублей (112,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 83 млн рублей. Объем привлеченных средств на 01.07.2018 составляет 5,5 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 9,8 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 1 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 493,8 млн рублей.

Совет директоров: Мичаэл Фромм (председатель), Сергей Будкин, Владислав Колпаков, Андрей Мальцев, Максим Мороз, Сергей Моховиков, Сергей Тихомиров.

Правление: Владислав Колпаков (председатель), Андрей Галеев, Галина Клюева, Радислав Рахимов, Сергей Черкашин.

