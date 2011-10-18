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Дебетовые карты в Крайинвестбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Крайинвестбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Мир — Крайинвестбанк
Дебетовая Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
Мир Классическая — Крайинвестбанк
Дебетовая Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
Мир «Обезличенная» — Крайинвестбанк
Дебетовая Мир (неименная)
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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