

Заказать дебетовую карту Крайинвестбанка сегодня можно, находясь дома или на работе. Для этого нужно воспользоваться компьютером, подключенным к глобальной сети, и базами данных сервиса Banki.ru.

Наш портал является крупнейшим независимым финансовым агентством, специализирующимся на освещении банковской сферы России. Сотрудничая с разными банками страны, мы добиваемся для своих клиентов персональных условий облуживания.

Это значит, что, заказывая дебетовку через систему онлайн, вы получаете доступ к самым выгодным предложениям, дополнительным бонусам и льготам (бесплатное sms-информирование, сниженная плата за обслуживание, начисление высоких процентов на остаток, экспресс-изготовление и др.).

Заказ

Заявка на выпуск пластика подается путем заполнения развернутой анкеты, которая появляется на экране сразу после нажатия на кнопку «Оформить карту». Дав ответы на все вопросы, заявителю нужно согласиться на обработку предоставленной информации.

В течение одного рабочего дня с ним свяжется представитель финансовой организации, чтобы подтвердить востребованность услуги, сказать, когда будет готова и по какому адресу ее можно забрать.