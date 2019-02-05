Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Black Edition Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) бесконтактная оплата проезда в метрополитене г. Санкт-Петербурга;

возможность привязки к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Бонусы другое бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно возместить на оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб.: 1% от стоимости любых покупок;

до 50% от стоимости покупок у партнеров банка;

максимальная сумма начисления и доступная к возмещению в месяц - 10 000 бонусов; (срок действия бонусов - 24 мес.) Начисление процентов на остаток средств на счете 5% Выпуск и обслуживание 30 000 ₽ Выпуск и обслуживание 453 $ 30 000 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 390 € 30 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 300 руб.

0% в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб.

0% в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных через банкоматы: до 500 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 300 руб. (эквивалент)

0% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. (эквивалент)

0% в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных через банкоматы: до 500 000 руб. в день (эквивалент), 20 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 300 руб. (эквивалент)

0% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. (эквивалент)

0% в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных через банкоматы: до 500 000 руб. в день (эквивалент), 20 000 евро в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

СМС-информирование, консьерж-сервис, карта Priority Pass, 2 дополнительные карты Mastercard Platinum. доступ в VIP-залы аэропортов, страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

услуги службы экстренной поддержки Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН партнеров;

бесплатное СМС-информирование;

бесплатный консьерж-сервис, 2 дополнительные карты, карта Priority Pass, доступ в VIP-залы аэропортов, страхование выезжающих за рубеж Минусы крупная комиссия за снятие средств в устройствах других банков (фиксированная комиссия от 300 руб.) Дата актуализации 05.02.2019 12:25 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.