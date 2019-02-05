Банк «Санкт-Петербург», дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Black
MasterCard World Black Edition — Банк «Санкт-Петербург»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 30 000 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 453 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 390 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- бесконтактная оплата проезда в метрополитене г. Санкт-Петербурга;
- возможность привязки к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- другое
бонусная программа Ярко: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно возместить на оплату товаров и услуг у партнеров программы из расчета 1 бонус = 1 руб.:
- 1% от стоимости любых покупок;
- до 50% от стоимости покупок у партнеров банка;
- максимальная сумма начисления и доступная к возмещению в месяц - 10 000 бонусов;
(срок действия бонусов - 24 мес.)
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и обслуживание
30 000 ₽
Выпуск и обслуживание
453 $
30 000 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
390 €
30 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 300 руб.
- 0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 300 руб.
- 0% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы: до 500 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 300 руб. (эквивалент)
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 300 руб. (эквивалент)
- 0% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы: до 500 000 руб. в день (эквивалент), 20 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 300 руб. (эквивалент)
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 300 руб. (эквивалент)
- 0% в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы: до 500 000 руб. в день (эквивалент), 20 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- СМС-информирование, консьерж-сервис, карта Priority Pass, 2 дополнительные карты Mastercard Platinum. доступ в VIP-залы аэропортов, страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- услуги службы экстренной поддержки
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН партнеров;
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатный консьерж-сервис, 2 дополнительные карты, карта Priority Pass, доступ в VIP-залы аэропортов, страхование выезжающих за рубеж
Минусы
- крупная комиссия за снятие средств в устройствах других банков (фиксированная комиссия от 300 руб.)
Дата актуализации
05.02.2019 12:25
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Black» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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8 800 222-50-50 — единая справочная служба